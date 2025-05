Tiago Nunes busca el lado positivo tras la derrota en el Clásico Universitario: “Estoy bastante satisfecho con el rendimiento de mi equipo”

Tiago Nunes fue el único integrante de la UC en enfrentar los micrófonos, pues el plantel cruzado se fue en silencio del Nacional tras perder el Clásico Universitario.

El brasileño se mostró decepcionado por el resultado, pero no cuestionó el planteamiento utilizado, pese a que casi no dispusieron de ocasiones claras de gol.

“Estoy bastante satisfecho con el rendimiento de mi equipo. Nos tocó jugar con un equipo que es líder de su grupo en Copa Libertadores y que al final no logró generar nada. Jugamos bien los primeros 30 minutos y tuvimos dos chances claras de meter gol en el área chica”, razonó en conferencia de prensa.

“El gol de ellos no tiene conexión ninguna con el partido. Vimos un gol de pelotazo largo, fue cualquier cosa. El resultado debería haber sido un empate. Nos costó en el segundo tiempo salir de atrás para tener un juego asociado y no depender tanto del pelotazo a Zampedri”, remarcó, defendiendo a Tomás Asta-buruaga del error que les costó la derrota.

“Cualquiera hubiera fallado. Si hubiéramos tapado el despeje, el balón no llegaba hasta allí. Hay miles de cosas que habrían pasado, es fácil trabajar con el diario del lunes. No tengo nada que reprochar de su actuación (...) Es fácil asociar el resultado a la producción de un rival, que no ocurrió. Estoy seguro de lo que hicimos y tenemos equipo para pelear más arriba en la tabla”, dijo Tiago Nunes, asegurando que en este partido no tuvieron mayores complicaciones.

“Fue un partido de aproximaciones. El partido anterior, que ganamos acá, sufrimos más. Los arqueros no atajaron. El partido se definió por una jugada fuera de contexto”, planteó, junto con justificar el tempranero cambio de Gary Medel.

“Tuvo fiebre toda la noche, tomó medicamentos para jugar, soportó el primer tiempo, pero no estaba en condiciones de seguir”, cerró Tiago Nunes.