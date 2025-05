Este sábado, Rodrigo “Tucu” Contreras fue protagonista del Clásico Universitario tras marcar el agónico gol que le dio la victoria a Universidad de Chile sobre Universidad Católica en los minutos finales del partido jugado en el Estadio Nacional.

El delantero, que ingresó desde el banco, ya suma tres goles en el campeonato y todos los ha convertido entrando como suplente. Tras el encuentro, conversó con TNT Sports, donde expresó su felicidad por el momento que atraviesa.

“Trato siempre de dar todo hasta el final. Nunca dar una pelota por perdida. Sé que vine sin pretemporada, me costó el arranque al principio”, se sinceró.

Sin embargo, Rodrigo Contreras destacó el compromiso que siente con la institución: “Este club se merece mi mayor respeto, mi mayor compromiso, mi mayor esfuerzo y eso estoy haciendo día a día. Trato de mejorar, de seguir aprendiendo y creo que es un premio a lo que vengo haciendo desde el día uno que llegué acá”.

“Me queda picando”

Sobre el gol, el atacante relató cómo vivió la jugada que terminó dándole los tres puntos al equipo dirigido por Gustavo Álvarez: “Me ve que empiezo a correr, me la tira, yo trato de chocar a Asta-buruaga para que no cabecee cómodo y después de que él quiere sacarla, le pega en la mano a Arancibia y me queda picando”.

“Lo único que hice fue pegarle fuerte al arco y bueno, por suerte fue gol y el equipo ganó. Los clásicos se ganan y creo que eso es importante”, concluyó.