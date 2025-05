DT de Estudiantes asegura estar más fuerte que nunca tras paliza que le metieron en Argentina: “Si me quieren ver colgado, problema de ustedes”

Tras la paliza que Argentinos Juniors le propinó a Estudiantes de La Plata, el técnico del “pincharata”, Eduardo Domínguez salió a dar la cara.

En la instancia, el DT aseguró “estar más fuerte que nunca” después de recibir un 4-0, justo en la previa del duelo ante Universidad de Chile por Copa Libertadores.

"Pedirle disculpas a nuestros hinchas, no queremos representarlos así. Sentimos que no fuimos nosotros. Sacando de que clasificamos y ese era el objetivo. Clasificamos por los puntos que hicimos, no por los resultados de los demás. Si me quieren ver colgado de la plaza donde ya festejamos varias veces, problema de ustedes. En ningún momento se me cruzó por la cabeza renunciar", comenzó diciendo.

En ese sentido, el estratego explicó el motivo por el cual opta por permanecer en el conujunto trasandino.

"Elijo las formas, elijo el club y elijo a los que me siguen eligiendo. Es raro que después de dos años te sigan queriendo. Elijo quedarme y estoy agradecido. Estoy con Sebastián (Verón), con Marcos (Angeleri), los elijo, estoy con ellos porque dejan que me desarrolle", indicó.

Nuevamente en lo que respecta al trámite del encuentro en La Paternal, Domínguez no escondió su enfado por el resultado. "Es la primera vez en mi carrera, en 10 años, que me toca un resultado tan abultado. Y, sobre todo, en el juego. Hay que sacar conclusiones rápidas. Le dije a los jugadores que hay que mostrar la cara, no hay que esconderse. Y cuando te dejan vivo, Estudiantes no es un equipo cualquiera“, cerró.

Este pésimo resultado de Estudiantes llega en la previa del partido ante la U por Copa Libertadores, el cual se disputará el 7 de mayo en el Estadio Nacional.