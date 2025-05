Celebra una nueva vuelta al sol, pero no lo pasa nada bien. Este jueves, Maximiliano Falcón está de cumpleaños, en medio de duras críticas.

Esto porque el Inter Miami fue eliminado el pasado miércoles de la Concachampions y el adiestrador de las ‘garzas’, Javier Mascherano, se fue con todo en contra del cumpleañero.

“Nos hacen los dos goles de la misma manera. No te lo podés permitir en una serie como esta, y menos en el inicio del segundo tiempo. Es inconcebible. Lo raro es que pasó al inicio del segundo tiempo, puedo entenderlo faltando 15 minutos, pero no al inicio del segundo tiempo“, dijo el ex capitán de la albiceleste.

Para alegrarlo un poco, Colo Colo se acordó de él. Pese a que se fue de la peor manera de Macul, el ‘popular’ le dedicó un saludo al uruguayo, sin posibilidad de que los hinchas pudieran comentar.

“¡Feliz cumpleaños Maxi Falcón!“, escribieron en Colo Colo a través de una historia de Instagram, a la que Falcón respondió.

“Gracias querido club, siempre en tu barco ‘cacique’, ningún vende humo y aguante el Colo. Vamos arriba”, respondió el defensor.

La respuesta de Falcón a Colo Colo