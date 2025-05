Las duras críticas del DT de Inter Miami a Maximiliano Falcón tras ser eliminado de la Concachampions

Inter Miami sufrió este sábado una derrota por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, también conocida como Concachampions, y quedó eliminado de la competición.

El equipo capitaneado por Lionel Messi y donde milita Maximiliano Falcón abrió el marcador a los nueve minutos de la mano de Jordi Alba, pero dos goles del rival al comienzo del segundo tiempo sentenciaron las chances del cuadro de Florida, que había caído en la ida por 2-0.

Precisamente, el exdefensor de Colo Colo fue uno de los principales apuntados por la caída del elenco estadounidense, ya que cometió errores que le costaron a las “Garzas” los primeros dos goles de Vancouver Whitecaps.

A los 51′, el uruguayo perdió la marca de Brian White, quien anotó el 1-1. Luego, fue desbordado en el área y Pedro Vite convirtió el 2-1 a los 53′, liquidando la serie. Producto de esto, Falcón fue reemplazado a los 56′ por Gonzalo Luján.

Luego del partido, Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami, no se guardó nada en conferencia y lanzó varios dardos en contra del ex Colo Colo y compañía. “En este tipo de eliminatorias los errores los pagas muy caro, porque enfrente tenés un equipo con jerarquía que no te va a perdonar”, declaró el DT.

“Nos hacen los dos goles de la misma manera. No te lo podés permitir en una serie como esta, y menos en el inicio del segundo tiempo. Es inconcebible. Lo raro es que pasó al inicio del segundo tiempo, puedo entenderlo faltando 15 minutos, pero no al inicio del segundo tiempo", agregó.

En esa línea, Mascherano explicó que “el partido yo lo veía con muchas posibilidades, le íbamos a generar situaciones. Con el partido terminado, de hecho, generamos muchas situaciones. Nos volvimos locos en dos jugadas. Hay muchas veces que las jugadas las tenés que cortar. Tiene que ser un aprendizaje porque vamos a enfrentar este tipo de partidos si queremos pelear cosas importantes".

Para cerrar el análisis del partido, el técnico del Inter Miami rescató que “hemos competido. Es difícil decirlo desde el lugar que la eliminatoria termina 5-1. La realidad es que en Vancouver nos golpean en dos momentos oportunos (...) Nos ha costado mucho imponernos en los duelos individuales. No solamente a la hora del juego, sino a la hora de las pelotas largas”.