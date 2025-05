Una nueva oportunidad: Rachel Zegler protagonizará una película junto a una querida actriz de Marvel Studios

​Rachel Zegler ha estado en la palestra durante los últimos meses debido a sus cuestionadas actitudes y ásperos dichos en torno a Blanca Nieves, historia para la cual protagonizó su remake ‘moderno’ de la mano de Disney.

Toda la polémica que rodea la película dirigida por Marc Webb, que incluso involucra a Gal Gadot respecto a las complejas relaciones intensas, sigue teniendo repercusiones para sus protagonistas.

De todas formas, la actriz de 23 años aprovechará una nueva oportunidad para repuntar en popularidad y reparar su imagen que se vio muy afectada.

Esto, debido a que protagonizará una película que le permitirá seguir adelante con su carrera. Además, será acompañada por una popular actriz que tuvo presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Según informó Variety, la joven intérprete participará en She Gets It From Me, donde compartirá pantalla con Marisa Tomei, ganadora de un Oscar y quien le dio vida a May Parker en el UCM.

Detalles del proyecto

Basada en hechos reales, la película dirigida por Julia von Heinz sigue la historia de Nicky (Zegler), cuya celebración de compromiso se transforma en una búsqueda de su madre biológica, Charlotte (Tomei), una ex punk rockera con problemas de adicción.

Juntas emprenden un viaje caótico para reconectar. El guion, escrito por Jay Reiss, promete explorar las complejidades de las relaciones familiares con humor y profundidad emocional.​

“El guion de Jay captura las dinámicas familiares en su forma más auténtica: absurdas pero profundas, desordenadas pero significativas. La colisión de dos mundos crea una comedia que cala hondo porque es muy honesta”, describió la directora.

La producción está a cargo de 3311 Productions, en colaboración con Seven Elephants y Jay Reiss. Embankment Films se encargará de las ventas internacionales, mientras que CAA representará los derechos en Estados Unidos.​

Nueva oportunidad

Respecto a la participación de Zegler , Jen Dana, productora de 3311, comentó: “Rachel siempre aporta una profundidad y humanidad brillantes a sus roles, y estamos muy emocionados de que continúe mostrando su versatilidad y humor como actriz”.​

Este filme marca un paso significativo para Zegler tras la controversia que rodeó su interpretación en Blanca Nieves, la cual enfrentó críticas tanto por su desempeño como por sus declaraciones públicas.

She Gets It From Me aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero se espera que las ventas internacionales comiencen en el próximo Festival de Cine de Cannes.