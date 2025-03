Nueva polémica en torno a “Blancanieves”: salen a la luz profundas diferencias entre Gal Gadot y Rachel Zegler

La nueva versión live-action de Blancanieves, un proyecto cargado de polémicas, está cada vez más cerca de su estreno generando mucha intriga entre el público.

Pero ad portas de su llegada a los cines las controversias no terminan y durante las últimas horas se revelaron profundas diferencias que enfrentarían a las protagonistas, Gal Gadot y Rachel Zegler.

Fuentes cercanas a la producción revelaron que la relación entre ambas actrices se ha visto afectada por discrepancias personales y políticas, lo que ha creado una atmósfera tensa en el set.

Según consignó People, citando a un informante, Zegler no tiene muchos puntos en común con Gadot, donde el tema de la edad podría estar jugando un papel importante en el dilema.

Otro factor que ha complicado aún más la dinámica son las posturas políticas opuestas, un tema delicado que puede generar más de algún roce.

En detalle, este desacuerdo en particular tiene como trasfondo las posiciones ante el conflicto en Medio Oriente, un tema que no deja indiferente a nadie y ha dado mucho de qué hablar en Hollywood.

Gal, nacida en Israel y exsoldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha sido firme en su apoyo a la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás. Por su parte, Rachel ha manifestado su apoyo a Palestina.

Sin embargo, a pesar de todo el ruido que se ha generado en torno a las actrices, afectando la imagen de la película, los representantes de ambas no han respondido a las solicitudes de comentarios.

“No son amigas”

A pesar de compartir en el set de rodaje y ser protagonistas del filme, Gal Gadot y Rachel Zegler no han logrado desarrollar una relación cercana, algo que probablemente impulse a poner atención especial en su interacción en pantalla.

De todas formas, un tercer informante consultado por People indicó que las diferencias no han afectado de forma considerable su conexión.

“Gal está molesta con todo el drama en torno a la película. Disfrutó el rodaje. No tuvo problemas con Rachel, pero no son amigas. No tienen nada en común. Hicieron un trabajo juntas y eso es todo”, aseguró.