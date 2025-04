Simple Minds en Chile: un nostálgico reencuentro

¿New wave? ¿New Romantic? ¿Synth-pop? Dan lo mismo las etiquetas, los escoceses de Simple Minds son una tremenda banda, sin apellidos ni denominaciones. Y así lo dejaron muy en claro en este retorno a Chile, tras tres décadas de su debut por estos lados en 1995.

La banda comandada por el vocalista Jim Kerr y el guitarrista Charlie Burchill arribó al Movistar Arena para entregarlo todo frente a un público que aunque no abarrotó el recinto, no se encogió en cuanto a entusiasmo y ganas de sentir la nostalgia que los hits de la banda prometían. Una larga espera para un retorno que definitivamente no defraudó.

El parejo show se sostuvo por una puesta en escena, en la que Kerr se roba la película derrochando pasión y simpatía en el escenario. A sus 65 años sigue moviéndose energéticamente mientras canta con bien mantenida voz. Junto a una cohesionada banda, la pantalla gigante detrás del escenario mostró imágenes y videos que sumaron estéticamente en cuanto al aspecto visual del espectáculo.

Otro pilar de esta noche exitosa fue la sucesión de sandías caladas en cuanto a repertorio, que se inició con el contagioso ritmo de “Waterfront”, y abarcó recordados temas tales como “She’s a River”, “Hypnotised”, “Someone Somewhere in Summertime”, y por supuesto, la infaltable “Don’t You (Forget About Me)”.

Impresionante el trabajo de la baterista Cherisse Osei, con solo incluido, y los momentos en que el foco recaía en las melódicas líneas guitarrísticas brindadas por Burchill.

Más cerca del cierre del show, el público fue soltándose aún más para corear y moverse en masa al son de la electrizante energía de “Sanctify Yourself” y el catártico final que llegó de la mano de aquella gran canción optimista como es “Alive and Kicking”, y que fue la despedida de una noche refrescante. Increíble que hayan tenido que pasar 30 años para volver a tenerlos por estos lados.

Vaya, por último, una loa a los chilenos de Upa!, quienes telonearon bajo una calurosa acogida de los presentes, quienes no quedaron indiferentes a esos éxitos radiales de antaño como “Ella Llora” y “Cuando Vuelvas”. Pablo Ugarte mantiene una alta calidad vocal, y su bajo sonó con fuerza en nuestro querido arena.