Radio Futuro celebra sus 36 años de música con imperdible descuento para el concierto de BEAT en Chile

El próximo 6 de mayo, Radio Futuro, la emblemática emisora del rock, celebrará su aniversario número 36, y lo hará de la mejor forma posible.

Esto porque en el Movistar Arena se estenará “Futuro Rock Concert”, evento que en esta oportunidad tendrá a BEAT interpretando lo mejor del repertorio de King Crimson entre los años 1981 y 1984.

En ese sentido, y pocos días de su realización, Radio Futuro anunció un irresistible descuento para que nadie se quede fuera de este encuentro.

Para quienes desean adquirir una entrada para este evento, podrán contar con un 30% de descuento en la localidad Platea Baja Preferencial usando el código FUTUROBEAT (máximo 4 tickets por transacción).

Además, se agregaron nuevas sillas en cancha para que nadie se quede fuera de la sección Golden.

BEAT vendrá a Chile con Adrian Belew, guitarrista y vocalista conocido por su trabajo con King Crimson y David Bowie, junto a Tony Levin, bajista destacado por sus colaboraciones con Peter Gabriel y King Crimson, Steve Vai, virtuoso guitarrista que ha trabajado inclusive con Frank Zappa además de su carrera solista, y Danny Carey, baterista de Tool reconocido por su técnica y precisión.

Esta insuperable formación combina talento, experiencia y virtuosismo con una energía poco antes vista, prometiendo una experiencia musical sin precedentes, a través de un proyecto que cuenta con la aprobación de Robert Fripp, guitarrista y fundador de King Crimson.

Cabe destacar que King Crimson cautivó al público nacional en su inolvidable cita del año 2019, ocasión en la que agotó dos Movistar Arena. Por este motivo, es que la presentación de BEAT, enmarcada en su tour ‘Performing the Music of 80s King Crimson’, será una oportunidad única para volver a escuchar los temas de las placas “Discipline” (1981), “Beat” (1982) y “Three Of A Perfect Pair” (1984), hoy consideradas referentes del rock progresivo.

Puedes adquirir tanto las nuevas locaciones como las entradas con descuentos en Puntoticket (pinchar acá).