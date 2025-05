Carabinero detiene con su cuerpo a motociclista que huía de control policial en plena Alameda

Un carabinero protagonizó una arriesgada maniobra para detener a un motociclista que intentaba escapar de un control vehicular en Estación Central, en las inmediaciones del terminal de buses de la Alameda.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas y dejó a ambos involucrados en el suelo. Según testigos, el conductor de la motocicleta se cambió de pista y aceleró al ver la fiscalización, buscando evadirla.

Fue entonces cuando un carabinero, al notar la huida, decidió interceptarlo directamente con su cuerpo, provocando que ambos cayeran violentamente sobre el pavimento. El momento fue captado en vivo por las cámaras del matinal de Mega, generando impacto por la intensidad de la escena y el nivel de riesgo asumido por el uniformado.

No portaba su licencia de conducir

Tras la caída, otros funcionarios lograron reducir al joven y trasladarlo a un centro asistencial para constatar lesiones. En tanto, el carabinero sufrió un golpe en el codo y fue derivado al hospital institucional para su evaluación.

El capitán Fabián Marambio confirmó que el motociclista no portaba documentos legales para conducir: “El caballero evadió el control policial debido a que no porta su licencia de conducir, no porta la documentación de la motocicleta”, indicó.

El procedimiento quedó en manos de Carabineros, quienes cursarán las infracciones correspondientes y evaluarán las circunstancias del actuar policial.