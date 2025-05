No era la primera vez: revelan historial de conductor protagonista de violento enfrentamiento en Providencia

Un nuevo episodio de violencia en el tránsito tuvo lugar la tarde del lunes en la comuna de Providencia, específicamente en la intersección de Rafael Cañas con Eliodoro Yáñez. Una discusión por un espacio para estacionar derivó en un enfrentamiento físico y daños materiales significativos, en un hecho que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Según el relato de uno de los involucrados, el conductor de un Suzuki S-Presso, el conflicto comenzó cuando pidió a otro automovilista que moviera su vehículo para poder estacionarse.

“El caballero estaba como muy pasado hacia la esquina (…) Le dije, ‘¿te puedes correr un poco más para acá para poder estacionarme bien? Yo trabajo acá’. Y él me dijo ‘¿qué, tú no me vas a correr?’, y me empezó a empujar”, dijo.

Ante la agresión, el hombre del Suzuki buscó una rama con la que golpeó el vehículo del otro. “Sentí rabia e impotencia (…) y lo único por lo que opté fue –en defensa propia– romperle el vidrio”.

El conductor de la camioneta Mahindra Scorpio respondió de forma violenta, sacando un bate metálico con el que destrozó los vidrios y espejos del Suzuki. Luego, se subió a su vehículo y lo embistió dos veces antes de darse a la fuga.

No es un hecho aislado

Lo más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. El agresor, que aún no ha sido detenido, cuenta con un historial de comportamiento violento en el tránsito. En febrero pasado, una mujer denunció haber sido atacada por el mismo sujeto tras tocarle la bocina en un semáforo.

“Se baja con el bate, directo a pegarle no sé si al auto o a mi pareja. Cuando me vio grabando, comenzó a amenazarme”, explicó. Ese mismo mes, otra víctima lo acusó de haberlo chocado cerca del aeropuerto luego de una discusión similar.

El hecho de que el responsable siga prófugo genera alarma entre la ciudadanía, ya que se teme que pueda repetir este tipo de conductas, esta vez con consecuencias aún más graves.