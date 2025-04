“Depende del jugador no soltar la camiseta”: Marcelo Díaz aborda la ausencia de Lucas Assadi en las citaciones y la falta de minutos sub 21 en la U / Rocio Ayala

Marcelo Díaz anticipó este martes el Clásico Universitario del sábado, cuestionando el hecho que ya se pueda cambiar el horario del encuentro.

“Tantos cambios que sufrimos no es bueno, de local hemos tenido un excelente comportamiento, la seguridad ha sido muy buena y esperemos que se juegue a la hora que está pactado, pero si se adelanta lo verán las autoridades”, dijo en conferencia de prensa, expresándose sorprendido ante el hecho de que este sea el primer clásico del año en el Campeonato Nacional 2025.

“Es raro que sea el primer clásico que se juegue este año, que haya tantos partidos suspendidos no es bueno para la competencia”, planteó “Care Pato”, remarcó, reflexionando en torno al presente de la actividad.

“Si queremos que el fútbol chileno crezca, debemos preocuparnos de todas las aristas para desarrollar un partido. El reflejo más grande es la selección chilena, no nos ha ido bien, quizá, porque el fútbol chileno no está del todo bien y tenemos que hacer autocrítica. Hay que buscar soluciones”, puntualizó en torno a la seguridad en los estadios.

“Desde el año pasado acá hemos venido a hacer el llamado al buen comportamiento, pero tenemos que hacerlo todos los clubes. Tenemos que meter a las autoridades, a la ANFP. Estamos a tiempo de cambiar y dar un buen mensaje. La comunicación lo es todo y por ahí val tema”, aseguró.

Marcelo Díaz y el Clásico Universitario

El capitán azul abordó con mesura las complicaciones que podrían darse en el choque con la UC.

“Enfrentamos al puntero de la competencia, hay que tomarlo como tal y hay que tomarlo como una final. Estamos pensando en sus fortalezas y debilidades, el sábado tenemos que ganar. Va a ser difícil para ambos equipos, como todo clásico. No hay candidatos. Son partidos totalmente diferentes. Se van a encontrar dos equipos bastante avezados, por nombres. Esperamos que nos podamos imponer”, remarcó.

Todo en el marco de un mes de mayo recargado para el plantel, entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores. “Esperamos tener resultados favorables. Cuando el equipo agarra ritmo de partido, es muy potente. Nos encontramos todos de muy buena forma, asi que el entrenador toma decisiones por el bienestar del grupo, nos mantiene alerta”, aseguró, bajándole el perfil al hecho de que apenas ha completado un partido en el año.

“Está dentro de lo hablado. Está el tema del minutaje, que nos comienza a hacer falta, pero físicamente me encuentro bien, he jugado todos los partidos. Si tengo que quedarme fuera, voy a ser el primero en apoyar. Somos un plantel muy amplio y el egoísmo no puede estar por delante”, comentó, abordando al respecto la ausencia en las citaciones de Lucas Assadi.

“Lucas es un talento innato, pero está pasando por una situación compleja. Depende del jugador estar en la citación y no soltar la camiseta. Somos un plantel competitivo. Es el entrenador el que toma las decisiones según cómo nos ve, pero yo le digo a mis compañeros que no se relajen y se sacrifiquen, es nuestra profesión y tenemos que esforzarnos para que nos vaya bien”, recalcó, apuntando a la necesidad de no descuidar el minutaje sub 21.

“Si hoy no está, tiene que esforzarse para que en el futuro esté. En la U no es fácil jugar. Cuando te dan oportunidades las tienes que aprovechar. Ojalá completemos pronto el tema del minutaje para que no sea un factor determinante a la hora de definir el campeonato”, cerró en el Centro Deportivo Azul.