No todos viven buenos momentos en la U: Lucas Assadi se refiere a su tercer partido sin ser convocado por la Universidad de Chile

Pese a que Universidad de Chile goza de un buen momento en la Liga Chileno 2025, no todos en el plantel atraviesan días felices. El triunfo por 3 a 2 ante Palestino en La Cisterna permitió a los azules afianzarse en la parte alta de la tabla, pero también dejó en evidencia que algunos jugadores, como Lucas Assadi, viven una realidad muy distinta.

El joven volante creativo, considerado hasta hace poco una de las grandes promesas de la U y del fútbol chileno, suma su tercer partido consecutivo sin ser convocado por el técnico Gustavo Álvarez.

“Hay que entrenar, no queda de otra” , aseguró el número 10 azul a Emisora Bullanguera, mostrando una actitud positiva. El oriundo de Puente Alto no es el único que enfrenta este escenario. Nicolás Fernández, ex Audax Italiano, también quedó fuera de la citación frente a Los Baisanos.

“Esperando mi oportunidad”

Al ser consultado por su situación, el defensor manifestó estar preparado para cuando llegue su oportunidad: "Estoy al 100%, entrenándome bien y esperando mi oportunidad“, sostuvo.

Con un plantel cada vez más competitivo y una lucha intensa por ganarse un lugar en el once inicial, Gustavo Álvarez goza de una abanico variado de opciones para afrontar los desafíos que se visualizan en el horizonte azul.

Los más próximos serían el Clásico Universitario de este domingo en el Estadio Nacional y la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2025 contra Estudiantes de La Plata, en una partido que se jugará el 7 de mayo en el Coloso de Ñuñoa y se perfila como un duelo clave.