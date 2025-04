Alexis Sánchez niega que vaya a recalar pronto en la U: “No tengo conversaciones con ningún equipo de Chile”

Mucho se ha especulado sobre la opción de que Alexis Sánchez retorne al país y fiche por Universidad de Chile.

A pesar de lo anterior, fue el propio tocopillano que negó de plano cualquier opción de fichar por el elenco laico en el corto plazo.

“Quiero aclarar que no tengo conversación con ningún equipo de Chile, todas esas informaciones no sé de dónde salen”, sostuvo por medio de una publicación en sus redes sociales.

En esa línea, añadió: “Actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar (en Udinese), son decisiones técnicas. Yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre que siempre he sido”.

Finalmente, Alexis cerró manifestando que “si volviera a Chile, al equipo que mi padre amaba (porque hoy me está mirando desde el cielo) sería el primero en decirles”.