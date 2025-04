Rebeca Naranjo, pareja de Nano Calderón Argandoña, rompió su prolongado silencio este domingo y expuso su versión de los hechos ocurridos en 2020, cuando su pareja fue encarcelado por agredir a su padre, Hernán Calderón Salinas.

El relato fue compartido a través de su cuenta de Instagram, coincidiendo con la transmisión de la entrevista de Kel Calderón en el programa Podemos Hablar, donde se abordó la ruptura familiar generada tras ese episodio.

En su publicación, Rebeca fue enfática: “He permanecido callada durante 5 años, intentando refugiarme en el silencio y olvido“.

“Pero personas externas a mi vida, que nunca compartieron momentos junto a mí, se empeñan en dar show ofreciendo falsas declaraciones y tratando de limpiar hechos asquerosos, contando una historia distinta y errada, bien lejana a la realidad”, añadió.

Enseguida, mencionó que “esto significa para mí abrir una herida que intento sanar a diario y no me es fácil, a contrario de mi voluntad”.

Tras ello, señaló que “Nano siempre quiso demostrar la situación real porque con nuestro silencio no se encontraba la justicia. Se crearon una imagen de nosotros basada en lo que los medios de comunicación dieron por hecho y por verdad”.

Ampliar

Ampliar

Las situaciones en las que habría sufrido agresiones sexuales

Rebeca relató situaciones específicas que habrían ocurrido mientras ella y Nano vivían en el departamento de Hernán Calderón Salinas.

“Al principio todo pareció normal, nunca teníamos mucho contacto dado que yo salía a trabajar todo el día y este caballero y yo teníamos muy poco contacto. Al transcurrir el tiempo, empecé a notar que la cercanía de él no era algo normal“, señaló.

“Un día me encontraba cocinando y se me acercó y me tomó de las caderas y me dio un beso en cada mejilla, lo que para mí fue un poco incómodo porque no lo sentí como un saludo cordial y por eso le comenté a mi amiga”, agregó.

El testimonio continúa con otra experiencia más grave: “Días después, mientras me encontraba en la pieza donde mantenía stock de mi local de trajes de baño, yo me encontraba agachada recogiendo los productos y, sin darme cuenta, siento tocamientos por la parte de atrás.

“Al darme la vuelta, me di cuenta de que no era mi pareja, sino que era este señor y me dice ‘tienes la piel rica y suavecita’. Rápidamente, me paro para irme de la pieza donde me encontraba y me dice ‘¿qué tienes allí?’ Haciendo referencia a la parte trasera de mi short”, complementó.

Luego, agregó: “Me doy vuelta a ver a qué se refiere y, en ese instante, me levanta el short por la parte de abajo y pone su palma en mi glúteo. Mi reacción fue salir corriendo yéndome a la pieza donde se encontraba Nano“.

En sus publicaciones, Rebeca también detalló otro episodio incómodo durante una conversación familiar: “En otra ocasión, sentados en la mesa, Hernán Calderón Salinas, su pareja Patricia, Nano y yo, empezamos a hablar de mi negocio de venta de bikinis”.

“En eso él me pregunta cuál era el modelo más vendido, a lo que yo respondí que el modelo más vendido era el tipo colaless. Luego de mi respuesta, Hernán Calderón Salinas me dice ‘que me pruebe uno a ver qué tan pequeños eran’“, prosiguió.

“Ante esto, su pareja Patricia le llama la atención por el comentario, y Nano le dice que es un comentario inapropiado”, adicionó.

La joven también reveló un incidente que la marcó profundamente: “En una oportunidad me quedé dormida en la pieza de invitados y en medio de la noche (luz apagada) siento que abren la puerta de la pieza y luego empiezo a sentir una mano recorriendo mi cuerpo, acercándose a mi pecho".

“En ese momento me doy cuenta de que la mano es de este señor, se la quité de mi cuerpo bruscamente y me dice que solo era para saber cómo estaba. En ese momento me levanté rápidamente y él se fue de la pieza”, continuó.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Cómo ocurrió su salida del departamento y el enfrentamiento entre Nano Calderón Argandoña y su padre

Más adelante, la influencer contó cómo se dio su salida del domicilio que compartía con su pareja y su suegro.

“Después de vivir estas y otras malas situaciones con este señor, decido finalmente irme del departamento. Al estar esperando el ascensor mientras la asesora del hogar baja a buscar un carrero para hacer más fácil el traslado de las cajas, el señor Hernán sale y me dice que no quiere que me vaya del departamento”, aseguró.

“Que él quería que fuera de él, que si no me atrevía, mi respuesta a este comentario fue decirle que estaba loco y me retiré. Luego de irme del departamento Nano me contacta por teléfono, ya que él no entendía lo que estaba sucediendo, el porqué me había ido”, añadió.

Continuando, expuso que “le respondí que yo no podía volver a ese lugar. En ese momento él me pregunta cuál era la verdadera razón por la que me había ido, y yo le respondí que el día que terminara de recoger mis pertenencias y sacarlas de ese departamento le contaría”.

“Al día siguiente paso al estacionamiento del edificio para buscar lo que aún me quedaba allí, Nano baja junto a la asesora del hogar y me entregan las cosas restantes. Luego, él se sube a mi vehículo y me pregunta qué pasaba. Yo con miedo le digo que se tome las cosas con calma y le conté parte de lo que había estado sucediendo”, complementó.

Por último, al respecto, expresó: “Que me sentía acosada por su padre, que ese era el motivo por el cual siempre le pedía que me acompañara a cada lugar del departamento y que inclusive el día que me fui, su padre me había dicho ‘que quería que fuera de él’”.

“En ese momento Nano se baja de mi vehículo y sube al departamento. Yo salgo del departamento de visitas y recibo una llamada de Nano donde me dice estando en altavoz que diga todo lo que dije en el auto. A lo lejos escucho la voz del señor Hernán Calderón, que niega todo y me recrimina por decir esas cosas, a lo que yo respondí que él sabía perfectamente lo que había hecho y yo no tenía necesidad de mentir, y se corta la llamada”, cerró.

Las fotografías que son la evidencia clave del abuso sexual que habría sido sufrido

Para sustentar sus acusaciones, Rebeca Naranjo compartió capturas de pantalla como pruebas y subrayó: “Abusó de mí y para su desgracia esto pudo ser comprobado durante las investigaciones”.

Además, reveló que no sería la única víctima: “Una persona se contactó conmigo y me contó que yo no fui la primera, que a ella también se lo había hecho, y me imagino que tampoco seré la última”.

Posteriormente, reveló que Hernán Calderón Salinas buscó que ella firmara una declaración jurada para comprometerse a no emplear ninguna acción contra él y que bajara su querella por presunto abuso sexual. El abogado y padre de Nano Calderón, en cambio, bajaba su querella por cuasi parricidio contra su hijo.

Finalmente, Rebeca Naranjo afirmó estuvo que casi un año en el Centro Fundacional Leon Bloy, de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. “Decidí dejar de ir porque sentí que jamás iba a cerrar el ciclo y sanar”, concluyó.