Nano Calderón incendió las redes arremetiendo contra Kel y acusando a su padre: “Lo que hice fue defender a mi pareja de un abusador sexual”

Salió todo nuevamente a flote. Nano Calderón arremetió contra su padre, Hernán Calderón, y su hermana Kel, tras la entrevista de ésta en Podemos Hablar.

Es que en la conversación con Diana Bolocco, la influencer abordó el grave conflicto con su hermano, quien amenazó a su padre con un cuchillo, el año 2020.

“Es difícil responder si esperaba o no que pasara algo así. Yo siempre fui crítica de ciertas cosas y no imaginé a lo que esto podía escalar. Me sorprendió, siendo que no era algo que me pareciera increíble”, relató la influencer sobre la situación en el estelar.

Ante esto, Nano no se quedó callado. Y decidió alzar la voz en sus redes sociales.

“Llevo años sin poder defenderme de todas las mentiras que dicen, ya que mi polola así lo prefería para no revivir lo que fue el que alguien intentara abusar sexualmente de ella”, lanzó.

Luego, agregó que “como hoy veo que Kel se vendió a un programa para poder ganar plata y sacar provecho de la situación... revivió todo de igual manera para mentir, quedar bien y apoyar a un abusador por interés. Llegó la hora de responder todo y publicando todas las pruebas para que aquí no haya dudas".

“Yo sé que el que me tenga mala seguirá tomando la situación para un chiste, decir que la pelea fue por estupideces materiales, caprichos, etc”, dijo el joven.

Y ahí disparó la peor parte: “yo lo que hice fue defender a mi pareja de un abusador sexual que es lo que haría cualquier hombre y no hay un solo día en el que me arrepienta de ello. Ojalá nunca estén en una situación así más cuando el abusador es tu propio padre”.

Ampliar

Una durísima acusación que reabre un escándalo de aquellos en la familia Calderón Argandoña. ¿Responderá Kel o su padre?