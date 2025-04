“Nadie me contactó”: Portavoz dice que no autorizó usar su canción en campaña de Paulina Vodanovic

El rapero chileno Portavoz reveló en sus redes sociales que no autorizó el uso de una de sus canciones para la campaña presidencial de la candidata del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

A través de Instagram, el músico aclaró la situación: “Ante las distintas consultas me veo en la necesidad de aclarar que no he autorizado el uso de mi canción ‘Al pueblo le asusta la revolución’ en la campaña presidencial de la candidata Paulina Vodanovic”.

“Es más, nadie de su equipo o de ese partido me contactó pa preguntar o pedir mi autorización”, añadió.

Por último, Portavoz expresó que “el PS actual no es el Partido Socialista del Presidente Salvador Allende, quien fue y será, junto a mi familia, siempre nuestro presidente ”.

La letra de la canción ‘Al pueblo le asusta la revolución’ de Portavoz:

“Al pueblo la revolución le causa espanto

Extraña situación si la revolución no es mas que cambio

Si hay algo que el pueblo nunca deja de hacer siempre

Cambiar, cambiar y continuamente estar cambiando

Cambia el celular varias veces al año

Cambia de plan, de empresa Movistar, Entel o también Claro

Cambia casa comercial y tarjetas de crédito

Cambian lo viejo por lo nuevo aunque chauchero este esquelético

Cambian su voto y su candidato de un rato a otro

Como que cambian los platos tal vez los zapatos rotos

Cambian de moda (Si) con toda naturalidad

Y se trastornan con la ultima ropa que el mercado da

Hacen maravillas pa actualizar sus bienes

Y obtener la tecnología fina que les ilumina la tele

Su vida gira en el tener y mas tener

Se le olvida que al fin de mes la rutina es asesina y duele

Y de tanto cambiar sus cosas locamente le cambia la cara

Porque nunca para la deuda pendiente

Es un cliente de un presente embustero

De los nuevos pulperos y cambian su ficha habitualmente pero

Cuando hay que hacer un cambio verdadero

Un cambio por mejor vida mas digna pal pueblo entero

Por una sociedad mas justa oculta en busca de emancipación

Maldición, al pueblo le asusta la revolución

Cuanto tendremos que ver y aguantar (Cuanta opresión)

Para despertar

Tanta mentira y tanta crueldad (Hermano)

Basta ahora ya

Cuanto tendremos que ver y aguantar

Para despertar (Así es)

Tanta mentira y tanta crueldad (Hermana)

Basta ahora ya

Cuando el pueblo va a dejar de ser su propio lobo

De balearse entre pasajes solo por ser el mas choro

Des-fragmentarse dejar de salvarse solo

Pa ayudarse pensar como clase y salvarse entre todos

Pero el pueblo confunde el enemigo

Insulta a su vecino que no tiene culpa de su injusta situación

En vez de apuntar al real pepino que vino a dificultar su destino y lo sepulta con explotación

El pueblo ama (Si) ama el sensacionalismo

Ama los programas de farándula, el pan y circo

Ama las portadas que llaman al consumismo

Ama con ganas pero el gran drama es que no se ama a si mismo

Pero yo mismo amo, amo y esa es la verdad

Amo al pueblo a pesar de todo porque soy de acá

Se de donde vengo soy pueblo como mis panas

Y se que el estado en el que estamos no ha germinado de la nada

Y es que nos han golpeado y matado nuestras ilusiones

No han inculcado a diario anti valores cabrones,

No han convertido en individuos sin grandes metas

No han reducido nuestro sentido de vida a una tarjeta

Pero me gusta el pueblo por querer la solución

Me gusta el obrero y me siento a gusto en la población

Pero hay algo que nunca me va a provocar satisfacción

Maldición, al pueblo le asusta la revolución

Es el poblacional en el micrófono

Para mi gente

Y dice así, you

Cuanto tendremos que ver y aguantar (Cuanta opresión)

Para despertar

Tanta mentira y tanta crueldad (Hermano)

Basta ahora ya

Cuanto tendremos que ver y aguantar

Para despertar (Asi es)

Tanta mentira y tanta crueldad (Hermana)

Basta ahora ya

Ououou quiero ser libre

Ouuouo realmente libre

Ououou quiero ser libre

Ouououo realmente libre"