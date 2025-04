“Me dejó pensando…”: Arturo Vidal lanza potente reflexión tras declaraciones de Carla Jara sobre el sueño de su hijo

A través de sus redes sociales, Arturo Vidal lanzó una potente reflexión a raíz de las declaraciones que hizo Carla Jara sobre el sueño de su hijo, Mariano, quien quiere ser futbolista profesional.

“Él sabe que solo el 1% llega a ser profesional, pero lo vamos a intentar”, dijo la comunicadora en diálogo con LUN, mostrándose comprometida con la meta que se propuso su hijo de 11 años.

Por su parte, el volante de Colo Colo compartió en su Instagram la nota donde Carla Jara habla del sueño de su hijo. En la misma publicación, el “King” escribió un mensaje dirigido para todos los niños que “sueñan con algo grande”.

La reflexión de Arturo Vidal tras la noticia de Carla Jara y su hijo

“Esta noticia me dejó pensando… ¿Sabían que solo el 1% de los futbolistas llegan a ser profesional? Muchos niños de todo el mundo sueñan con lo mismo… Yo también soñaba con ser parte de ese 1%. Cuando todos me decían que no podía, yo le di sin miedo. Sin miedo a las críticas, sin miedo a equivocarme, sin miedo intentarlo…”, señaló el mediocampista del “Cacique”.

“Por eso, a todos los niños y a todas las personas que sueñan con algo grande… ¡Cómanse sus miedos! Porque para comerse el mundo, primero tiene que comerse sus miedos”, concluyó Arturo Vidal.