“Creo que el árbitro no estaba acostumbrado a ese ritmo”: Arturo Vidal destacó su nueva posición en Colo Colo

Arturo Vidal valoró el partido en el que Colo Colo se impuso a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, volviendo a los triunfos a nivel local.

“Era muy importante ganar, ante un gran equipo, que venía todo el torneo en el primer lugar. Fue muy buena la prueba que tuvimos después de un partido tan intenso como con Racing. Después de un partido así uno se relaja, pero seguimos el nivel del otro día y pudimos marcar”, dijo, apuntando a que el plantel no se quiere relajar de cara a los próximos desafíos del “Cacique”: Limache por el Campeonato Nacional y Copa Chile, más Fortaleza por Copa Libertadores.

“No queremos dejar de lado el torneo, tenemos varios días para analizar a Limache y después iremos a enfrentar a Fortaleza. Estamos todos con muchas ganas de jugar, el entrenador decidirá. La pelea por ser titular es fuerte, se quedan fuera de la citación jugadores que podrían jugar en cualquier equipo en Chile”, puntualizó, valorando que el equipo tome ritmo de juego.

“Vamos agarrando confianza. Cuando uno empieza a jugar más, claramente se ve mucho mejor y hoy mejoramos mucho (...) Con más partidos uno va agarrando ritmo, contra Racing llegamos después de 10 días sin jugar”, recalcó Arturo Vidal, que este sábado se ubicó como un volante algo más defensivo respecto a partidos anteriores.

“Me sentí muy bien en esa posición, contento, pero creo que el árbitro no estaba acostumbrado a ese ritmo, me cobró muchas faltas. Salí en el segundo tiempo por eso, ya tenía amarilla. En otros partidos había jugado más suelto, pero me sentí cómodo hoy”, cerró el bicampeón de América.