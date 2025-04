“Eduardo Vargas no encontró el nivel que esperamos; el fútbol uruguayo es más difícil de lo que uno piensa”

Eduardo Vargas atraviesa un complejo momento en Nacional. El delantero chileno ha estado lejos de su mejor versión en el fútbol uruguayo y todavía no logra ganarse un puesto en el “Bolso”, algo que quedó ratificado este domingo al ver desde la banca la victoria de su equipo por 3-1 ante Montevideo Wanderers.

En ese escenario, el mánager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren, abordó las críticas que ha recibido el atacante nacional por parte de los hinchas y no escondió su decepción por el nivel mostrado por “Turboman” en sus primeros meses en Montevideo.

“No encontró el nivel que esperamos. Las expectativas en un futbolista de su calidad siempre van a ser altas. Es normal que la tribuna, el hincha y el mundo del fútbol abra opiniones que incluso puedan ser coincidentes", declaró Eguren en conversación con Canal 10.

En esa línea, el ex ayudante de Martín Lasarte en la selección chilena afirmó tener “la confianza de que su rendimiento va a llegar, pero no somos necios de que todavía no encontró el nivel. Es un (jugador) clase A, en algún momento va a rendir".

Finalmente, Eguren indicó que Eduardo Vargas “está muy feliz en Uruguay, adaptado al país, y muy contento con el club. Obviamente, encontró que el fútbol uruguayo es más difícil de lo que uno piensa viéndolo desde afuera, por la cantidad de lucha individual con la pelota".