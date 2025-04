Técnico de Eduardo Vargas sale en su defensa ante ácidas críticas en Uruguay: “Tiene una tremenda personalidad y nunca deja de intentar”

A pesar de que había muchas expectativas con su llegada, Eduardo Vargas solo ha visto acción en nueve encuentros con Nacional, registrando solo un gol, números que le han valido duras críticas en el país oriental, tanto de la prensa como de la hinchada.

A pesar de su mal momento, el técnico del conjunto charrúa, Pablo Peirano, salió en defensa del delantero chileno.

El DT sigue confiando plenamente en “Turboman”, destacando, además, el historial del segundo máximo goleador de La Roja.

“Jugó en Eliminatorias y en equipos importantes, está acostumbrado a este tipo de momentos. Más allá de si baja o no una sensación de la tribuna, es el comportamiento que él tiene: él sigue insistiendo, no baja la cabeza, no hace gestos para afuera y sigue aportando para el equipo”, manifestó.

En esa línea, agregó: “es un jugador que tiene una tremenda personalidad, más allá que una jugada le salga y otra no, nunca deja de intentar. Es lo que observo yo como entrenador, después su carrera habla por sí sola”.