Douglas lanza gira nacional junto a orquestas juveniles: “Quiero devolver la mano a la vida”

El cantante nacional Douglas anunció el inicio de su nueva gira ’Cultura en Comunidad‘, un proyecto sinfónico que recorrerá Chile junto a niños y jóvenes integrantes de orquestas sinfónicas comunales.

La propuesta busca unir el talento de las nuevas generaciones con el repertorio más exitoso del artista, interpretado en versiones sinfónicas especialmente adaptadas para la ocasión.

El debut del tour será el próximo 11 de mayo en el histórico Teatro Municipal de Santiago, donde el artista compartirá escenario con la orquesta juvenil de la comuna.

Además, la presentación incluirá un homenaje especial para las madres, en el marco de su nuevo single Gracias, mamá, disponible en plataformas digitales desde el 25 de abril.

“Cuando era pequeño, a mí me dieron una oportunidad que cambió el rumbo de mi vida para siempre”, relató Douglas aludiendo al formato que asume en su gira.

“Tenía 12 años cuando el cura de mi parroquia me vio tan interesado en la música que me regaló mi primera guitarra, instrumento que de otra manera no hubiera podido tener. Esa guitarra me incentivó a cantar, a componer”, añadió.

“Ese momento marcó el futuro de mi vida (...) Hoy quiero devolverle la mano a la vida brindando esa oportunidad a jóvenes que como yo, sueñan con un futuro prometedor”, reflexionó emocionado.

‘Douglas Sinfónico: Cultura en Comunidad’ promete ser un espectáculo que fusionará la excelencia de la música docta con los grandes éxitos de la música popular.

La gira, que continuará por distintas ciudades del país tras su estreno en Santiago, será una vitrina para el talento de los jóvenes músicos, quienes, por primera vez, tendrán la oportunidad de presentarse en grandes escenarios acompañados por profesionales.

Con esta iniciativa, Douglas apuesta no solo a renovar su propuesta artística, sino también a fortalecer los lazos culturales en cada comunidad que visite, dando protagonismo a las nuevas generaciones.