No te quedes fuera: Simple Minds toca este martes en Santiago y aún puedes conseguir entradas con descuentos

La espera de 30 años está por terminar. La icónica banda británica Simple Minds regresa a los escenarios chilenos este martes 29 de abril con un concierto en el Movistar Arena, en el marco de su ‘Global Tour 2025’. Aún quedan entradas disponibles para ser parte de este reencuentro con los referentes del rock alternativo, pop rock y post punk de los 80.

La cita para los fanáticos será en el Movistar Arena, con una programación detallada para el día del evento. La boletería del recinto abrirá sus puertas a las 16:00 horas, mientras que el acceso para el público estará habilitado desde las 18:00 horas. Como invitados especiales, la banda nacional UPA+ subirá al escenario a las 20:00 horas para calentar los motores antes del esperado show de Simple Minds, que está programado para comenzar a las 21:00 horas.

Una buena noticia para quienes aún no tienen su entrada es que todavía es posible adquirirlas con descuentos. Se mantiene vigente un descuento exclusivo del 30% al pagar con tarjetas del Banco Santander a través de PuntoTicket. Además, utilizando el código RadioConcierto en la plataforma de PuntoTicket, también se puede acceder a un 30% de descuento especial en la compra de boletos.

Simple Minds, formada en Glasgow en 1977, ha desarrollado una prolífica y exitosa carrera, dejando un legado de himnos que han trascendido generaciones. En este concierto, el público podrá corear grandes éxitos como “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive and Kicking”, “Belfast Child”, “New Gold Dream” y “Mandela Day”, entre otros temas que destacan por sus icónicos coros y sensibilidad lírica. La banda se ha mantenido vigente por casi cinco décadas, con seis de sus álbumes alcanzando el número 1 en diversos países.

Ampliar

El espectáculo contará con la participación especial de UPA+, banda destacada de la escena nacional de los años 80. Pablo Ugarte, Sebastián Piga, Octavio “Tavo” Bascuñán, Cristián Opazo y Tito Troncoso repasarán sus éxitos como “Sueldos”, “Ella llora”, “Fotonovelas”, “Creo que voy a morir”, “Cuando vuelvas” y “La bamba”, preparando el ambiente para la llegada de la banda británica.

La presentación de Simple Minds en el Movistar Arena se perfila como una oportunidad única para revivir en vivo los clásicos que marcaron una época, con la posibilidad de asegurar la asistencia aprovechando los descuentos disponibles.

Ampliar