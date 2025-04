En la última edición de “Camino al Centenario”, Carlos Caszely y Manolo Fernández conversaron con Miguel Ramírez, donde repasaron su fuerte vínculo con Colo Colo.

“Me fui a probar el año 85. Yo en esa época tenía 14 años. Jugaba fútbol y también básquetbol. Lo que menos hacía era estudiar porque no me gustaba, aunque los valores que me inculcaron mis papás era la responsabilidad. Hacía todo para cumplir. Me probé de defensa central y en el barrio jugaba de delantero. De la prueba de 350 niños, solo quedé yo. Le di el gusto a mi papá. Mi familia me regaló un perro por quedarme”, recordó entre risas, valorando el período en que fue dirigido por Mirko Jozic y que les valió ser campeones de la Copa Libertadores en 1991.

“Yeyo Inostroza fue fundamental para que nosotros aceptáramos y entendiéramos la propuesta de Mirko, y que él se adaptara a nosotros. Es más fácil que 1 se adapte a 35. Eso nos permitió ser competitivos”, dijo, remarcando los valores que le brindó el haber pasado por la tutela del croata para su salto al fútbol español.

“Por las características del juego de Mirko y del entrenamiento, ese control orientado, pegarle con el borde interno, pegarle a ras de piso, estar preparado para saber qué hacer antes de recibir el balón”, remarcó.

Miguel Ramírez y su proceso como “cesante”

“Cheíto” hoy se encuentra sin trabajo tras haber sido despedido de Deportes Iquique, periodo en que además dejó de tener a Marcelo Oyarzún como su preparador físico.

“En 10 años, uno va creciendo y hay desgaste de estar tanto tiempo juntos, por eso tomé la decisión de poner una pausa para trabajar con él. Ahora trabajo con Hernán Torres como ayudante”, dijo, junto con proyectar sus anhelos como entrenador.

“En un futuro, sí, me imagino entrenando Colo Colo. Espero que no sea tan lejano, pero mi objetivo es irme a dirigir en España. Quedé enamorado de cómo viven el fútbol allá”, planteó Miguel Ramírez, que también abordó los hechos de violencia que llevaron a la cancelación del partido ante Fortaleza por la invasión a la cancha.

“No entendí qué quisieron hacer. Todo estuvo fuera de lugar. Es gente que no se da cuenta del daño que a futuro va a generar”, comentó, recordando que también vivió algo similar, cuando fanáticos de Deportes Iquique invadieron la cancha en el partido contra Unión Española.

“El hincha de Iquique viene con molestias con la dirigencia. A nivel nacional debe haber mejores formas de parar esta violencia en el fútbol. El respeto se perdió hace rato. Falta ser más drástico en cómo resolvemos estas situaciones”, cerró Miguel Ramírez en “Camino al Centenario”.