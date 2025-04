Meteorólogo Gianfranco Marcone comparte impactante foto para revelar lucha contra compleja enfermedad: “No se lo doy a nadie”

Mediante sus redes sociales, el meteorólogo Gianfranco Marcone publicó una fotografía para dar a conocer la compleja enfermedad que padece hace más de 20 años .

La impactante foto busca visibilizar las enfermedades cutáneas, y a su vez Marcone adjuntó un mensaje con el fin de concientizar sobre la lucha que existe tras ellas.

“Así amanecí hoy día. Quizás muchos no saben pero tengo dermatitis atópica , hoy estoy infinitamente mejor que hace casi 25 años atrás, cuando me la descubrieron y tuve los mayores brotes que de verdad no se los doy a nadie”, escribió.

“No tiene cura”

En ese sentido, comentó que “hay personas que sufren día a día los dolores físicos, el malestar, la incomodidad y el poco tino de quienes preguntan: ‘uy, qué te pasó’; ‘uy, la carita’; ‘¿te trataste de suicidar?’ (por las llagas en distintas partes del cuerpo); ‘ay, por qué no comes, que mañoso’“.

“No señora, mi alergia está muy ligada a temas alimentarios. Pero nada de eso, es una persona que sufre una enfermedad silenciosa que no tiene cura ”, continuó el meteorólogo.

Finalmente, Gianfranco Marcone reveló que actualmente está utilizando “un medicamento biológico, que me debo inyectar semana por media . Y si bien puedo tener brotes, estos son menores como el que me tocó hoy día“.

Revisa aquí la publicación de Gianfranco Marcone: