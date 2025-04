Tragedia en el Estadio Monumental: revelan existencia de presunta tercera víctima en la previa al fatal partido de Colo Colo

Una menor de edad entregó un dramático testimonio asegurando haber sido también víctima de los hechos ocurridos el pasado 10 de abril en las afueras del Estadio Monumental, donde fallecieron Mylán Liempi (12) y Martina Riquelme (18), previo al encuentro entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores.

La joven relató a CHV Noticias que fue empujada por un grupo de hinchas y que, al caer al suelo, se encontró con Mylan.

“Él se paró y siguió corriendo, pero se volvió a caer y no se levantó. Me detuve para ayudarlo y en ese momento una reja metálica cayó sobre mí. Me golpeó en la cabeza, caí y justo pasó el carro lanzagases encima de la reja. Me aplastó la pierna y quedé inconsciente”, afirmó.

Según su versión, tras recuperar la conciencia, notó que ni ella ni los otros jóvenes recibieron asistencia inmediata. “Carabineros estaban ahí, algunos lloraban, pero nadie hacía nada . Mylan tenía mucha sangre y Martina estaba convulsionando. Solo miraban” , acusó.

También señaló que una paramédica salió desde el interior del estadio para revisar a los heridos. “Revisó a Mylán y Martina y dijo que ninguno tenía signos vitales. Después el chofer del carro bajó, se quedó mirando y tampoco hizo nada. Luego un carabinero me pidió que me fuera, le dije que no podía caminar y me volvió a insistir que me fuera rápido”.