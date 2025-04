“Murió aplastado, no en una avalancha”: familia de Mylán presenta querella por homicidio tras tragedia en el Monumental / Diego Martin

A dos semanas de la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental, donde murieron el niño Mylán de 12 años y Martina, una joven de 18, la familia del menor presentó una querella criminal por homicidio calificado con alevosía y obstrucción a la investigación, contra quienes resulten responsables.

Florencia Pinto Troncoso, abogada de la familia, sostuvo que “según el certificado de defunción, la causa de muerte es por aplastamiento , lo que descarta cualquier tesis maliciosa de avalancha o que Mylán estuviese intentando saltar la reja”. Aseguró que el vehículo policial involucrado iba conducido por un funcionario y acompañado por dos más.

“Esperamos que se condene a los responsables y que se haga justicia por Mylán y su familia, que lo está sufriendo mucho. Él era un niño muy querido”, afirmó la abogada.

“Un gesto claro”

Pinto también emplazó al Gobierno a presentar una querella por medio de la división jurídica del Ministerio de Seguridad Pública. “Es muy importante que se dé un gesto claro de que el Ejecutivo repudia este actuar y que se investigue a fondo”, dijo.

Respecto al acompañamiento a la familia, la abogada denunció confusión inicial tras el contacto con la hermana de Mylán: “Le dijeron que eran del programa Apoyo a Víctimas, pero no explicaron que dependía de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ella no tenía esa información clara”. No obstante, confirmó que ya se coordinó una reunión para brindar apoyo psicológico a la madre y hermana del menor.