Claudio Aquino cuestiona la norma sub 21: “Si pones a un chico que quizá no está preparado, ¿de qué te sirve? No le encuentro la lógica” / YouTube Colo Colo

Claudio Aquino afrontó en conferencia de prensa este viernes el presente de Colo Colo, que aún mastica la rabia por el triunfo que les quitó Racing Club el pasado martes.

“Obviamente, trabajamos para hacer lo mejor para el equipo. Por ahí en el último partido nos quedamos con una sensación medio rara por cómo se dio el empate. Quizá en algunas ocasiones lo hacemos bien y en otras no tanto, tenemos cosas para corregir. Hay potencial para pelear cosas importantes, tiene muchas cosas buenas”, planteó el trasandino, abordando las críticas al rendimiento del equipo, que todavía no ha ganado en Copa Libertadores.

“En la copa no hay partidos fáciles, ninguno de nuestros rivales en el grupo ganó de local. Todos queremos que Colo Colo pase por arriba de todos, que es lo que pretendemos, pero plantel y ganas están. Sé que este equipo va a pelear por todo hasta el final”, comentó el ex Vélez Sarsfield, que hizo una autocrítica respecto a sus primeros meses en el fútbol chileno.

“No es fácil adaptarse a un futbol diferente, a un equipo donde no me conocían del todo y yo conocerlos a ellos. Puedo aportar algo más, quizás, pero sé que tengo que trabajar. Estoy tranquilo, he ayudado al equipo a hacer el trabajo, y en ese sentido creo que estamos por buen camino”, apuntó, asumiendo su realidad en el esquema de Jorge Almirón.

“Yo me definía como un enganche suelto, pero donde el entrenador me necesite lo voy a hacer. Hoy estoy jugando tirado más a la izquierda, pero en el lugar que me toque trato de hacer lo mejor posible", expresó.

Claudio Aquino y el duelo contra Coquimbo Unido

El mediocampista de 33 años anticipó el juego de mañana en Pedreros. “Están peleando arriba, va a ser un partido muy difícil. Acá los equipos nos vienen a esperar y salir de contra. Tenemos que demostrar que somos Colo Colo y ganar de local. Ojalá hacer el trabajo que estuvimos entrenando y que queremos pelear cosas importantes”, comentó, valorando la presencia de los hinchas de cara a este juego.

“La gente para nosotros es muy importante, siempre empuja. Ojalá mañana podamos hacer un buen partido y darle una alegría a la gente, que se lo merece”, remarcó, valorando el aliento que entregan los fanáticos del “Cacique”, a la vez de reflexionar ante lo ocurrido hace dos semanas, en la cancelación del duelo ante Fortaleza.

“Desde que estoy acá me sorprendieron mucho. En algunos partidos nos ha tocado estar en desventaja y es cuando más la gente alentaba, no me ha pasado en muchos lugares. Lo del otro día pasó porque es entendible, la vida de dos personas no es menos que un partido de fútbol. No digo que esté bien, pero era un mensaje claro de lo que estaba pasando fuera”, dijo Claudio Aquino, que también sorprendió con su reflexión ante los pocos minutos sub 21 que acumula Colo Colo, tema que fue factor durante la resolución del torneo el año pasado.

“No hay que apurar a los chicos. Sé que tienen calidad, por algo están en el primer equipo, pero soy de la idea de que no hay que hacerlos jugar por obligación. Si pones a un chico que quizá no está preparado, ¿de qué te sirve? ¿Para sumar minutos nada más? No le encuentro la lógica. Yo me tuve que esforzar para jugar en Primera, no por sumar minutos. No hay que hacerlos jugar por sumar minutos, hay que ayudarlos", recalcó uno de los refuerzos del elenco albo.