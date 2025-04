“Ghost of Yōtei”: mira el nuevo tráiler y conoce la fecha de estreno del esperado videojuego

Tras un largo tiempo de espera, cargado de rumores, especulaciones y diversas actualizaciones, finalmente se liberó un nuevo tráiler y se confirmó la fecha de lanzamiento para Ghost of Yōtei.

Sucker Punch Productions y Sony anunciaron oficialmente que el esperado videojuego, secuela del aclamado Ghost of Tsushima, llegará en la parte final de este año.

Tras casi cinco años desde la aclamada aventura de Jin Sakai, el equipo presenta un sucesor espiritual con una identidad propia y una historia profunda centrada en la figura de Atsu, una nueva protagonista marcada por la tragedia.

“Pasaron casi cinco años desde el lanzamiento de Ghost of Tsushima, y durante este tiempo estuvimos trabajando mucho para que Ghost of Yōtei sea especial. Si bien las historias no están relacionadas, para nosotros es importante que este título sea una digna continuación de la aventura de Jin”, comentaron desde el estudio.

En cuanto a la información concreta, se anunció que el juego será lanzado el 2 de octubre de este 2025, entregando un producto altamente esperado por la comunidad gamer.

Una historia marcada por el dolor y la venganza

El nuevo tráiler, titulado The Onryō’s List, presenta una historia que comienza dieciséis años atrás, en Ezo (actual Hokkaido). En ese entonces, Atsu perdió a su familia a manos de un grupo criminal conocido como los Seis de Yōtei.

“Mataron a su familia y la dieron por muerta después de clavarla a un ginkgo que incendiaron frente a su casa. Pero Atsu sobrevivió”, revela el video.

Ahora, armada con la misma katana que fue usada para asesinarla, regresa para enfrentarse a quienes destruyeron su vida. En su lista figuran nombres como The Snake, The Oni, The Kitsune, The Spider, The Dragon y Lord Saito.

Sin embargo, su viaje no se limita a la venganza. “Mientras explora Ezo, Atsu conocerá a aliados inesperados y forjará vínculos que la ayudarán a encontrar un nuevo propósito.”

Un mundo abierto vivo y letal

La ambientación de Ghost of Yōtei se desarrolla en un mundo abierto en constante evolución, que combina belleza natural con amenazas constantes.

“El territorio de Ezo se presenta como un entorno salvaje, tan letal como cautivador”, señalan desde el equipo de desarrolladores.

El tráiler muestra una impresionante variedad de escenarios, nuevas armas, aliados clave y una mecánica narrativa que permite explorar los recuerdos de Atsu, profundizando en su trauma y evolución.

Además, los jugadores podrán encender fogatas para descansar en cualquier punto del mapa y realizar actividades heredadas de Ghost of Tsushima, como la composición de haikus y baños termales, integradas ahora en una estructura más libre y personalizada.

Otro de los aspectos más destacados es la libertad con la que se podrá avanzar en la historia. Y es que el juego permitirá elegir el orden en que se enfrentan los objetivos principales, seguir diferentes pistas y decidir con qué aliados o maestros entrenar.

Aparte de los Seis de Yōtei, habrá enemigos secundarios que expanden el trasfondo de Ezo, así como múltiples caminos narrativos a seguir.