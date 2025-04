“Tengo un corazón que funciona al 20% (...) Estoy haciendo cada función como si fuera la última”

Luego de enfrentar graves complicaciones de salud durante 2024, Roberto Nicolinl, de 65 años, vuelve a los escenarios con una energía renovada, impulsado por su amor al teatro y su reciente experiencia de ser abuelo.

El actor y exconductor del recordado programa infantil Pipiripao sufrió dos infartos y un accidente cerebrovascular (ACV), eventos que lo llevaron a permanecer internado por largos períodos.

Sin embargo, el expresentador televisivo asegura no recordar exactamente cuándo dejó el hospital. “Tengo un bloqueo”, comentó LUN, aunque afirma que mantiene en su memoria las líneas de sus obras teatrales, las que considera su mejor medicina.

Además de que hace dos meses es abuelo. “Entre el teatro y la nieta, no me queda otra opción que vivir con ganas”, expresó.

Actualmente, se presenta en Toc toc y Jodida, pero soy tu madre, ambas en el Teatro Las Tablas, donde ya realiza funciones de preestreno. “Estoy haciendo cada función como si fuera la última. La alegría de volver al escenario es incomparable”, aseguró.

Su salud sigue siendo delicada. “Tengo un corazón que funciona al 20%”, confesó, y recordó un episodio reciente: “El viernes tuvo que ir a rescatarme una ambulancia porque tuve un episodio distinto a lo habitual. Pero se controló en la clínica y volví a trabajar al día siguiente”.

“Al próximo patatús no salgo vivo”

A pesar de todo, el exanimador de Pipiripao afirma que está sanando y que no tiene diagnóstico definitivo. “Solo que al próximo patatús no salgo vivo, me dijo el cardiólogo. Esa amenaza ha sido un estímulo”, sostuvo.

Y continúa con kinesioterapia y controles médicos. “No puedo cambiar una rueda. Hay limitaciones físicas. Puedo caminar, que es fantástico. Hacer ejercicios en el gimnasio, no. Pero no pienso en las limitaciones, creo que lo poco que tengo, usarlo mucho”.

Finalmente, valoró el rol de sus compañeros de elenco en su recuperación. “Antes ensayábamos cuatro horas sin parar. Ahora tenemos que hacer breaks”.

Y concluyó: “Volver a actuar completó la rehabilitación, me siento vivo. Voy con mucha fe, muy agradecido de estar vivo”.