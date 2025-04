“Uno muy grande”: Pancho Saavedra revela el emotivo deseo que le pidió a “piedra milagrosa” y que se cumplió

Mientras recorrían Isla Huapi, en el Lago Ranco, durante un episodio de Socios por Chile, Pancho Saavedra compartió un momento cargado de emoción y simbolismo junto a Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta.

En medio de la travesía, el animador habló sobre la famosa “Piedra Bruja” y el profundo deseo que una vez confió a ese lugar.

El rostro de Canal 13 explicó que acceder a la piedra no es tarea fácil. “Tiene una dificultad muy grande para entrar; uno la ve y dice ‘aquí no voy a pasar, me voy a quedar atrapado’, da incluso una sensación de claustrofobia, muy grande”, dijo, relatando cómo fue enfrentarse a ese estrecho espacio.

A pesar de la incomodidad, reveló que su conexión con la piedra va más allá de lo físico. “Miras la piedra, te concentras y, de verdad, que te cumple deseos”, aseguró.

Fue en ese preciso lugar donde ocurrió algo muy importante para él: “A mí me cumplió un deseo muy grande que yo tenía, deseaba ser papá. Y ahí fue, en esa piedra, donde por primera vez empecé a pensar formalmente la posibilidad de ser papá”.

En la actualidad, Pancho Saavedra tiene, junto a su esposo Jorge Uribe, dos hijos: Una niña de casi tres años y un pequeño de un año.

A una década de aquella experiencia, el conductor expresó cierta desazón: “Es muy triste regresar al mismo sitio diez años después y encontrarse con las mismas situaciones que debieron estar solucionadas hace mucho rato, igual”.

Sus ofrendas en la “cueva del agradecimiento”

Más adelante, los tres amigos llegaron a la “cueva del agradecimiento”. En ese lugar, el animador de Canal 13 contó que años atrás había dejado unos anteojos como ofrenda. Esta vez, dejó una pulsera con un beso y, al parecer, un nuevo anhelo en mente.

“Creo que nosotros deberíamos encomendar el furgón, que no falle más, yo creo que han sido muchas las señales que la vida nos ha estado entregando, y de verdad pienso que en esta pasada tenemos que encomendarnos para llegar sanos y salvos hasta el final”, comentó finalmente.