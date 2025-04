Paramount Pictures pretender expandir una de sus sagas más importantes con nuevas películas

Paramount Pictures continúa apostando a lo grande en sus principales producciones, buscando expandir las historias que han triunfado en taquilla.

En los últimos años, siguiendo con la tendencia de la industria cinematográfica, la compañía ha estado trabajando en la adaptación de un clásico videojuego.

Se trata nada más y nada menos que de Sonic the Hedgehog, que tras el éxito de sus tres películas, y con una cuarta entrega ya programada para 2027, seguirá creciendo en nuevas direcciones.

Y es que los últimos reportes dan cuenta de que Paramount estaría preparando nuevos proyectos centrados en otros personajes del icónico título.

Según informó The Wrap, la firma está considerando desarrollar diferentes spin-offs. Aunque no hay anuncios oficiales hasta el momento, los rumores apuntan a una posible cinta protagonizada por Shadow the Hedgehog, personaje que tuvo una aparición clave en la escena postcréditos de Sonic the Hedgehog 3.

Desde su debut en la pantalla grande, la saga ha recaudado más de mil millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como una de las franquicias más rentables para Paramount.

Esta solidez económica es, precisamente, lo que motiva a la compañía a ampliar su universo narrativo con nuevas historias y protagonistas.

Otro de los posibles filmes derivados podría centrarse en Miles ‘Tails’ Prower, el fiel compañero de Sonic, algo que ya ha sido abordado por los propios protagonistas.

En conversación con ComicBook a comienzos de este año, la actriz de voz Colleen O’Shaughnessy expresó su entusiasmo por la idea: “Me encantaría aparecer en una película protagonizada por Tails (...) una historia de origen para Tails sería increíble”.

Otro personaje que podría dar el salto a la pantalla grande en solitario es Knuckles. El equidna rojo ya protagonizó su propia serie en Paramount+ durante 2024, con Idris Elba retomando su rol.

Con una vasta galería de personajes provenientes de videojuegos y cómics, Sonic the Hedgehog apenas ha comenzado a mostrar todo su potencial en el cine.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar para conocer cuáles serán los próximos pasos de Paramount con la saga. Lo cierto es que, con más de 30 años de historia, el material de origen sobra.