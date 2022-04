El pasado jueves 7 de abril se estrenó Sonic 2, película que cuenta con la presencia de Knuckles, personaje que tendrá su propia serie spin-off.

Con la llegada del erizo a la pantalla grande en su versión live-action se seguía la tendencia actual en Hollywood de la adaptación de juegos a piezas cinematográficas.

A pesar de que se trata de un campo bastante complicado, donde no todos los títulos tienen buena llegada, para Sonic hubo suerte. Debido al éxito de su primer filme estrenado en 2020, este año se lanzó la secuela.

Se trata de un proyecto más grande que contempla aún más cintas a futuro, intentando seguir fiel a la saga de videojuegos lanzada por Sega.

La segunda entrega dirigida por Jeff Fowler ha tenido buena recepción por los fanáticos y ya se comienza a hablar sobre la serie que está en progreso.

El título ya está confirmado y tiene luz verde para ser estrenado en Paramount Plus. La trama se enfocará en ‘Nudillos’, el erizo rojo que aparece en acción contra Sonic.

En conversación con Discussing Film, Fowler entregó nuevos antecedentes sobre el proyecto que ya está en desarrollo y ahora recibirá toda la atención tras el éxito de la película.

“Es un personaje tan maravilloso que hay tantas maneras diferentes en las que puedes ir. Los fanáticos realmente podrían emocionarse“, señaló.

Además, aseguró que “con suerte, todo llegará muy pronto“, dando a entender que los seguidores de la franquicia ya pueden esperar la serie spin-off de Knuckles.

Destacó la participación de Idris Elba como la voz original (versión en inglés) del erizo rojo, indicando que será un punto alto que encantará al público.

I REFUSE TO LET ANYONE ELSE BE KNUCKLES BUT IDRIS ELBA pic.twitter.com/iF50LkyOo8

— GamesCage – Hype Guy (@OnTheDownLoTho) April 9, 2022