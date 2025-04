“Tras el partido con Católica, me dijeron que entraron al camarín de los árbitros y les regalaron un par de camisetas”

Este lunes, Los Tenores dialogaron con César Villegas, presidente de Deportes Limache, quien se refirió a su fallida renuncia al elenco “tomatero” tras la derrota ante Universidad Católica.

“Hoy tuvimos reunión de directorio y no aceptaron mi renuncia. Me pidieron que siguiera liderando el club por la gestión que se ha hecho en 7 años y que no dejara de lado la institución por un momento de calentura, porque hace unas semanas dije que me encantaría llegar a la ANFP y sentimos que nos hicieron una pasada de cuenta”, señaló Villegas, para luego apuntar contra el arbitraje del partido con la UC.

“El segundo penal fue inventado, más encima nos sacaron una roja, eso condiciona el trabajo de la semana. Yo entiendo la frustración de los jugadores y del técnico. Hoy nuevamente estamos en zona de descenso y limitados por errores arbitrales”, indicó.

“Uno se queda con este último partido, hasta el minuto 86 estábamos ganando 1-0, pero te manipulan y te enrielan un partido cuando Católica no tenía por donde”, agregó César Villegas.

Además, el presidente de Deportes Limache expuso una polémica situación: “Después del partido con Católica, uno de mis funcionarios vio que entraron al camarín de los árbitros y les regalaron un par de camisetas. Y me consta. Me lo dijo una persona que trabaja conmigo”.

Por último, el dirigente sostuvo que Limache tiene las herramientas para mejorar su campaña. “Estamos en zona de descenso, pero aun así tenemos ese espíritu de superación. Confío plenamente en el cuerpo técnico y en el plantel que tenemos, esto lo vamos a revertir. Si Dios quiere, a fin de año esperamos mantener la categoría y por qué no soñar con copas internacionales”, concluyó.