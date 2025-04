“Es complicado”: Darío Osorio se sincera y revela lo que más le afecta cuando le toca jugar por La Roja

Darío Osorio, delantero del Midtjylland, conversó con un medio danés sobre el complejo presente que vive la selección chilena en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde marcha en el último puesto a cuatro fechas del final.

“Es complicado ahora mismo, pero nunca nos rendiremos ni dejaremos de luchar mientras tengamos la oportunidad de ir al Mundial, y todavía la tenemos. Todos queremos lo mejor para la selección y vamos a hacer lo mejor que podamos”, señaló el ex U de Chile en diálogo con Tipsbladet.

De cara a los cuatro partidos que le quedan a La Roja, el atacante indicó: “Tenemos a Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil, y sí, será difícil, pero puedo prometer que vamos a luchar y dar todo lo que tenemos para llegar al Mundial”.

Además, Darío Osorio comentó cómo afronta la presión en cada partido que tiene con la selección chilena. “Siempre trato de no presionarme ni dejar que me afecte. Cuando juego para la selección, siento que puedo jugar sin presión. Estamos en una situación difícil y un poco mala ahora mismo, pero como tantos otros, siempre soñé con representar a mi país, así que trato de jugar lo mejor posible para el equipo”, aseguró.

En la misma línea, el futbolista de 21 años reveló qué es lo que más le afecta cuando viene al país para jugar por La Roja. “Lo más difícil de todo es que son muchas horas de vuelo (de Dinamarca a Chile) y es mucha la diferencia horaria que hay que afrontar. El clima también es muy diferente, por lo que es complicado con estos viajes tan largos”, reconoció.

“Siempre hago lo que puedo para que la transición sea lo más rápida posible y el jet lag no me afecte tanto. No hay mucho más que hacer. Estoy intentando mejorar aún más en la transición”, concluyó el delantero.