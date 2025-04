Sacudiendo los cimientos de los “villanos”: Denise Gough y Kyle Soller revelan la humanidad detrás del Imperio en “Andor” 2

Disney + / Lucasfilm Ltd.

En la previa al estreno de la segunda temporada de Andor este 22 de abril en Disney+, los actores Denise Gough (“Dedra Meero”) y Kyle Soller (“Syril Karn”) conversaron con ADN.cl sobre los dilemas humanos, éticos y políticos que atraviesan sus personajes, figuras clave del lado imperial de la historia.

En esta nueva etapa, ambos interpretan a funcionarios del Imperio que enfrentan un conflicto interno profundo. Para Kyle Soller, Syril Karn está en una misión personal que “pone a prueba todo lo que cree”, impulsado por una inesperada relación de intimidad con Dedra Meero.

Esa conexión comienza a “sacudir sus cimientos”, llevándolo hacia un desenlace inevitable: su propia descomposición emocional.

Syril Karn (Kyle Soller) en ANDOR 2 - Disney+ / Lucasfilm Ltd™ Ampliar

“Nunca conoció el amor, la alegría...”

Gough, en tanto, reflexiona sobre la rígida estructura emocional de su personaje, adoctrinada desde niña por el Imperio. “Dedra no puede ver fuera del sistema… su cuerpo no está programado para la vulnerabilidad. Nunca conoció el amor, la alegría, la intimidad”, comenta la actriz, y agrega: “Cada vez que hablo más de ella, siento más compasión. Es una mujer atrapada en una máquina que no permite sentir”.

Deedra Meero (Denise Gough) en ANDOR Season 2 - Disney+ / Des Willie Ampliar

Ambos actores coinciden en que Andor va más allá de los tropos clásicos de “héroes vs villanos”.

Gough afirma que en esta historia “cada personaje se cree el héroe de su relato”, mientras que Soller subraya la ambigüedad moral de Syril, convencido de que trabaja por la justicia sin ver el daño del sistema que defiende.

“Esto será relevante siempre”

La serie, creada por Tony Gilroy, también resuena con la actualidad: un mundo convulsionado ante una política de extremos. “Andor es arte. Es literatura”, dice Soller. “Podría haber sido hecha hace 100 años o dentro de 100. Nos habla de cómo convivimos, cómo amamos, cómo ejercemos poder”, agregó.

“ Esto será relevante siempre, hasta que los seres humanos aprendan a ser más amables unos con otros. Y al menos nuestro show, a través de la ficción, dice que la empatía es clave; es importante caminar entre los demás y ver si podemos ver las cosas desde su perspectiva”, sumó Gough.

En una galaxia lejana, los rostros del Imperio también tienen traumas, dudas y pasiones. Y Andor 2 promete llevar al límite esas contradicciones, en una temporada que, según sus protagonistas, se siente más intensa, más humana y más real que nunca.