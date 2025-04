Florence Pugh confirma regreso a una importante franquicia cinematográfica fuera de Marvel Studios

Florence Pugh se ha consagrado como una de las actrices más populares de Hollywood, ampliamente solicitadas por las diferentes compañías cinematográficas.

A sus 29 años cuenta con una importante trayectoria en la industria, interpretando varios papeles destacados en diversas historias, incluyendo su rol en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Bajo este escenario, durante las últimas horas se confirmó su regreso a otra gran saga que ha impulsado su carrera, siendo también algo consagratorio.

Se trata nada más y nada menos que de Dune, siendo una noticia que circulaba como algo lógico y esperable, aunque a falta de confirmación oficial.

Hay que recordar que la británica formó parte de Dune: Part Two, dándole vida a Princesa Irulan Corrino, quedando con un camino abierto a seguir en la tercera entrga.

En conversación con Harper’s Bazaar, Pugh adelantó su entusiasmo por continuar en la saga: “Espero que veamos más de ella“, comentó manteniendo una ilusión a futuro.

Participación accidentada en Thunderbolts*

Además de su próximo regreso a Dune, Florence se encuentra involucrada en Thunderbolts*, el próximo estreno del UCM, donde volverá a interpretar a Yelena Belova.

Y fue precisamente durante esa filmación, donde se le exige cierto rendimiento físico para grabar escenas de acción, que protagonizó uno de los momentos más intensos de su carrera.

La intérprete reveló que insistió personalmente al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, para poder grabar sin doble una arriesgada escena desde el Merdeka 118, el segundo edificio más alto del mundo, ubicado en Kuala Lumpur, Malasia.

“Respondí a todos los correos. Estaba en el guion, y luego, poco a poco, a medida que nos acercábamos al rodaje, dijeron que no creían que fuera a suceder porque era una locura con el seguro y, obviamente, no iban a tirarme del segundo edificio más alto del mundo”, explicó. “Pensé: ¿Qué demonios? ¡Claro que sí! Tenemos que hacerlo”.

Lejos de rendirse, la actriz continuó presionando para ejecutar la peligrosa toma. En esta línea, apuntaba a “tener a tres mujeres rompiendo tres récords Guinness diferentes, y haremos esto y aquello".

“Tuve que seguir insistiendo, y luego me dijeron: ‘Bueno, si quieres caerte del segundo edificio más alto, lo solucionaremos’. No me molestan las alturas. Me gustan bastante y las disfruto, pero eso fue algo completamente diferente y una locura. El control mental que tuve que usar ese día fue un superpoder en sí mismo”, narró.