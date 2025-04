“En Colo Colo me separé de una relación que tenía hace 10 años y me afectó un montón, me quedé solo en Santiago” / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

A cuatro años de su salida de Colo Colo, Nicolás Blandi rompió el silencio y explicó las razones por las cuales fracasó en su paso por el cuadro albo, donde jugó 21 partidos y solo anotó dos goles, entre 2020 y 2021.

En diálogo con En Cancha, el delantero argentino reconoció que durante su etapa en el “Cacique” se vio perjudicado por la pandemia y por una ruptura amorosa.

“Las expectativas eran grandes, teníamos un plantel con muchos jugadores importantes y, de un momento a otro, se vino la pandemia. A mí en lo personal me tocó. En ese momento estaba con toda mi familia en Chile, habían viajado desde Buenos Aires en auto a verme, y se tuvieron que volver en avión todos (...) Paralelamente, me separé de una relación que tenía hace diez años... me afectó un montón. Me quedé solo en Santiago”, señaló el atacante que hoy milita en Barracas Central.

“No había fútbol (por la pandemia), yo no estaba con mi familia y me había separado recientemente. La pasé mal, me costó muchísimo. No quiero tampoco victimizarme, porque hay muchísima gente que la pasó mal en la pandemia y que tuvo grandes pérdidas, yo simplemente estoy contando mi historia”, remarcó el futbolista de 35 años.

“Hubo un tiempo largo en el que la pasé bastante mal. Me iba a dormir todos los días a las 7 de la tarde. No hacía videollamada con mi mamá, con mi familia, porque no quería que me vieran (...) Me bañaba y cuando me secaba la cabeza, se me caía el pelo. No quería hablar, no quería hacer videollamada con nadie para que no me vieran así. No era feliz, no la pasaba bien. Estaba triste. Todas esas cosas influyen después en el rendimiento, en la vida de cada uno”, agregó Blandi sobre sus meses más difíciles en Colo Colo.

Además, apuntó a las lesiones que sufrió durante su paso por los albos. “Me tocó atravesar por tres o cuatro lesiones en un momento de presión, porque Colo Colo, el más grande de Chile, estaba peleando el descenso, y con la expectativa que había generado mi llegada, por el esfuerzo de Colo Colo, por mi salario, por mis años anteriores en Argentina, yo quería estar, aunque fuera para ir al banco, no quería bajarme. En ese momento se decían un montón de cosas, que yo no quería jugar, que me hacía el lesionado, que me quería ir, cosas que no eran ciertas, todo lo contrario”, aseguró.

Respecto a su salida del “Cacique”, el delantero comentó: “No quería quedarme haciendo la plancha un año y medio porque cobraba bien, porque estaba en el club más grande de Chile y porque vivía en Santiago. Así que llegamos a un acuerdo con Colo Colo y se tomó la decisión de rescindir el contrato”.

Al cierre, Nicolás Blando aclaró que “guardo cero rencor, Colo Colo es un club con el cual realmente me encariñé porque me tocó vivir la peor, la más difícil... Hoy me pone contento ver a Colo Colo jugando Copa Libertadores, saliendo campeón de Chile”.

“Por todo lo que me tocó vivir, siento que soy una persona completamente diferente antes y después de Colo Colo. Entonces simplemente agradezco”, concluyó el ariete trasandino.