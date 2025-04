“Él se trenzó a puñetes con algunos músicos”: Américo se sincera sobre supuesta “tensión” entre él y Kanela

En Sin Editar, Américo decidió hablar por primera vez sobre los rumores que apuntaban a una supuesta rivalidad con Héctor “Kanela” Muñoz, vocalista de Noche de Brujas, y aclaró las razones detrás de su comentada ausencia en el homenaje póstumo a Tommy Rey.

En la ocasión el cantante reflexionó: “Hay gente que tenís conexión especial, hay otros que los ves constantemente y que, la verdad y honestamente, de repente no los quieres ni ver“.

“Como el Kanela”, dijo Pamela Díaz en tono irónico, a lo que Américo respondió de inmediato con un claro “por ejemplo”.

Acto seguido, el artista profundizó en su postura: “Vaya que lo he intentado… Pero el niño insiste. Es durísimo… Vamos por sintonías muy distintas, formas muy distintas, entonces eso hace imposible, por el momento, que nos podamos conectar”.

Posteriormente, el cumbiero reveló: “Nunca me he agarrado con el Kanela. Nunca. Él sí se trenzó a puñetes con algunos músicos del equipo (de Américo). Él y algunos chicos de la banda. Pero yo ni siquiera estaba”.

Por último, ante la posibilidad de una gira junto a Kanela, el cantante señaló: “No va a ocurrir. Yo no solo lo he intentado, he hecho el trabajo de acercarme al Héctor (...) Me he acercado, he hablado con él. Cuando nos vemos y nos encontramos, nos abrazamos, nos queremos”.

“Pero cuando toca organizarse, por una cosa de estructura, nuestras estructuras son muy distintas (...) Él tiene una vida distinta, más volátil, como más niño (...) No va a pasar, de verdad somos distintos”, cerró.

La tensión entre ambos artistas había sido tema en los medios durante las últimas semanas, donde se especulaba que Américo rechazó participar en el homenaje a Tommy Rey debido a la presencia confirmada de Kanela.

¿Por qué faltó realmente al homenaje póstumo de Tommy Rey?

Sobre su ausencia en el tributo al histórico cantante, Américo fue enfático: “Excusas, o respuestas literales, tengo varias. Ese día tenía show, tenía un viaje próximo a Argentina (...) Yo pertenezco a Sony, no soy un artista independiente que me mando solo. Tengo que pedir autorización, Sony no me autorizó, de partida, no de mala onda”.

Finalmente, el artista destacó que su decisión también responde a su experiencia y edad: “Si alguien dice que sí o no, no tiene ni bueno ni malo, es solo una respuesta”, concluyó, dejando en claro que, a sus 47 años, asume con naturalidad los límites de sus decisiones profesionales.