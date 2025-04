“Uno camina con la cabeza más abajo”: Cristián de la Fuente se refiere al estado de su relación con Angélica Castro

Cristián de la Fuente abordó en el programa de YouTube “El arte de reinventarse” la relación que mantiene con Angélica Castro, a más de dos años de su separación. A pesar de que el quiebre ocurrió en 2022 a raíz de una infidelidad por parte del actor, él confirmó que aún no se han divorciado.

Durante la entrevista, explicó que “legalmente seguimos casados. Nos separamos, pero todavía no nos hemos divorciado. No sé si hay que poner el reloj en pausa o sigue sumando (...) Al principio no nos divorciamos porque obviamente uno trataba de volver. Y después no nos hemos divorciado porque, no sé”.

En esa misma línea, reconoció que la conexión con la animadora trasciende su vida en pareja: “Claro, terminaría la relación, le pondríamos un fin, pero yo siempre voy a estar ligado a Angélica, toda mi vida”.

Además, detalló que la relación entre ambos continúa por motivos familiares y profesionales. “Es mi socia en varias cosas que tenemos juntos y es la madre de mi hija (Laura de la Fuente). Entonces, siempre va a haber una relación”, afirmó el actor.

Respecto a una eventual disolución formal del vínculo, Cristián indicó: “No sé, todavía no está ese apuro, no es algo que hemos conversado. Seguramente va a pasar”.

Añadió también que “hemos hablado de separar cosas, pero como que las cosas que tenemos en común funcionan. No sé, es una pregunta que me he hecho, pero todavía no he encontrado la respuesta”.

“Cuando alguien hizo daño, en el otro lado hay dolor”

Tras ello, al ser consultado sobre la posibilidad de reconciliarse con la animadora, el actor comentó: “No sé, porque yo conozco a Angélica y ella es tauro. Angélica es así y no hay vuelta”.

Reflexionando sobre el momento adecuado para divorciarse, señaló: “En una ruptura, y sobre todo cuando alguien hizo daño, en el otro lado hay dolor, hay rabia, hay desilusión, hay tristeza, todo y no es bueno empezar a divorciarse ahí“.

“Uno como que espera que calme, que pase y en esa búsqueda del momento perfecto, se pasan los días”, complementó.

Finalmente, expresó: “¡Ya estoy separado! Firmo el papel y la relación va a seguir siendo la misma. Es que eso es lo loco. Si yo firmara un papel y no nos vemos nunca más en la vida, el papel tiene una significancia, porque no nos vemos nunca más en la vida".

"Pero firmamos el papel e igual vamos a hablar de Laura, igual vamos a ver esto, y la casa en no sé dónde, y el arriendo de acá (...) Como uno también trata de llevársela bien. Igual yo fui culpable de la separación, entonces tampoco es que yo ahora me voy a poner ‘ya, ¿y el divorcio cuándo?‘, uno como que camina con la cabecita más abajo”.