WWE NXT Stand & Deliver 2025: ¿Dónde y a qué hora ver a Stephanie Vaquer en Chile?

.@Steph_Vaquer puts her #WWENXT Women's Championship on the line against @giulia0221g, @Jaida_Parkerwwe and @JordynneGrace in a Fatal 4-Way Match at #StandAndDeliver!



📍 @TMobileArena

🎟️ https://t.co/i6K1fKNrQR pic.twitter.com/jsxiQ8CJ2z