“Quiero lograr ser la mejor”: Stephanie Vaquer revela cuál es su meta en la WWE y confiesa que admira a los Hardy Boys

Durante este sábado, la luchadora chilena Stephanie Vaquer visitó Santiago para compartir con sus fans y hablar con los medios sobre su presente en la WWE.

En pocos meses la empresa más grande del wrestling, “La Primera”, como es también conocida, ya debutó en un evento de gran magnitud e historia como Royal Rumble y ya ha conquistado dos campeonatos, incluyendo el más importante de NXT, la marca en la que se encuentra actualmente.

Y acerca de su paso en WWE, en conversación con ADN.cl, Stephanie fue consultada acerca de cuál es el logro que sí o sí quiere alcanzar durante su paso en la empresa de lucha libre más grande el mundo.

“La verdad es que quiero lograr ser la mejor. Si eso a mí lleva a campeonatos, si eso me lleva a eventos grandes, si eso me lleva... No sé, a la fama, al dinero, a lo que me tenga que llevar, lo voy a recibir encantada”, afirmó la luchadora chilena.

“La verdad, no tengo una meta en especial. Quiero saber realmente que me lo gané, entonces, siendo la mejor, cualquier campeonato, cualquier escenario, cualquier luchador, luchadora, yo voy a estar ahí“, añadió.

¿Algún día la veremos junto a los Hardy Boys?

Finalmente, se le hizo elegir entre dos mujeres claves de la Attitude Era (época la que The Rock y Stone Cold estaban en su mejor momento), las que además marcaron un antes y un después para la división femenina en la WWE.

Al hacerle elegir entre “Team Trish Stratus o Team Lita”, La Primera, nerviosa y entre risas, contestó: “Lita... ¿O Trish? ¡Ya cambié!“.

Y al preguntarle si le gustaría ser parte de un stable con los legendarios Hardy Boys (Jeff y Matt), tal como lo hizo Lita, respondió: ”Soy admiradora de ellos, entonces, genial, hace poco tuve una foto con ellos, pude compartir con ellos... Y sí, ¿por qué no? ¡Claro!“.

Recordemos que los Hardy Boys, a pesar de pertenecer a Total Nonstop Action Wrestling (TNA), otra importante empresa de la lucha libre, participan en la división en pareja de NXT en la WWE.