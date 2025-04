“Hay que hacer las cosas bien”: Gobernador de Arica y Parinacota emplaza a delegado presidencial por extensos cortes en la Ruta 11-CH

Santiago de Chile

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, criticó públicamente al delegado presidencial provincial de Parinacota, José Miguel Huanca, por no entregar información oportuna sobre los cortes prolongados en la Ruta Internacional 11-CH, debido a trabajos de tronaduras.

La autoridad regional regresaba desde La Paz, Bolivia, cuando quedó detenido por más de cuatro horas en plena ruta. Según relató, no había señalética ni aviso previo sobre la duración de las interrupciones.

“Yo quiero decirle al delegado que aquí no hay baños, no hay agua, hay adultos mayores, hay niños que están esperando durante muchas horas”, señaló Paco. “Y no solamente en buses, en vehículos particulares, personas de otras localidades de la Comunidad Putre, sino también personas que vienen a la ciudad de Arica”, evidenció el gobernador.

Diego Paco recalcó que no encontró información sobre los cortes en redes sociales ni en canales institucionales. “Yo creo que hay que hacer las cosas bien, hay que informar correctamente”, dijo. “Son más de tres horas y media que hay que esperar para poder pasar a través de esta ruta y eso no puede ser”, puntualizó.

Paco insistió en que se trata de una vía estratégica por su conexión internacional y el alto flujo de turistas, comerciantes y transportistas. Por eso, llamó a reforzar la entrega de información cuando se realicen trabajos programados que afecten la conectividad.