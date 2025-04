Cámara de Diputados discutirá proyecto que elimina multas municipales por circular sin TAG en autopistas

Durante esta semana se discutió en la Cámara de Diputados, sin llegar a votarse, el proyecto que busca derogar el artículo 114 de la Ley de Tránsito, el cual permite a las municipalidades cursar multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas.

La propuesta quedó en tabla para la sesión del próximo miércoles 23 de abril, que comenzará a las 10:00 horas y se extenderá hasta las 14:00. Sin embargo, el proyecto se encuentra en el séptimo lugar del orden del día, lo que podría retrasar su debate, ya que hay seis temas previos en discusión.

El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, impulsor de la iniciativa, llamó al Congreso Nacional a aprobar la reforma. “Esto no elimina el pago del TAG. Las concesionarias seguirán cobrando por el uso de las autopistas, con sus intereses, gestiones de cobro e incluso sanciones como el retiro del vehículo”.

“Es una medida justa”

“Lo que no tiene ninguna lógica es que una municipalidad que no gestiona, ni mantiene ni administra la autopista aplique una multa por un servicio que no le pertenece”, sostuvo.

Eduardo Durán agregó que “el Congreso debiera aprobar esta reforma. Es una medida justa, necesaria y que termina con una contradicción absurda, que el Estado sancione dos veces por algo que ya privatizó”.