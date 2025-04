Ángelo Henríquez con sabor agridulce tras marcarle a la U en el Nacional: “Choca un poco en los sentimientos”

Ángelo Henríquez, delantero de Deportes La Serena, se lamentó tras la derrota sufrida ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2025.

A pesar de la caída, el ariete se dio el gusto de marcarle a su ex club, aunque no lo disfrutó del todo debido al cariño que le tiene a los laicos.

“Cometimos errores y nos marcaron dos goles muy rápido y la verdad es que eso no nos puede ocurrir. Luego con el 2-1 sentíamos que podíamos empatarlo y nos fuimos arriba, pero lamentablemente después nos vino el penal en contra que echa a la basura todo el trabajo que veníamos haciendo”, comenzó diciendo.

Respecto a volver a jugar un partido en el Estadio Nacional, indicó: “Es lindo volver a jugar acá, con todo este público. Nunca había jugado en contra de la U y es especial, pero ahora estoy en otro equipo y tengo que focalizarme totalmente en eso.

Consultado sobre su gol, Henríques manifestó: Feliz por marcar nuevamente, por reencontrarme con el gol. Espero que se haya abierto el arco y sigan viniendo goles. Marcar contra tu exequipo siempre choca un poco en los sentimientos, pero para eso trabajo al final, es lo que tengo que entregarle a Serena y espero que puedan salir más goles".

Finalmente, el delantero aseguró que “La Serena me recibió muy bien y estoy muy contento con el trato del club, es una institución que está creciendo mucho. El club me abrió las puertas cuando no lo estaba pasando muy bien en Grecia.