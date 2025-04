“Los dos sabíamos muy bien que yo era trans”: Modelo vinculada a Fabricio entregó íntimos detalles de su encuentro

Es una infidelidad que remece a la farándula nacional. Fabricio habría engañado a su mujer, Mariela Román, con la modelo trans Agustina “Joa” Cabañas.

La maniquí contó todo al influencer Danilo 21, quien reveló la historia en el panel de Qué te lo Digo, mostrando un revelador mensaje.

“Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal”, dijo la joven.

Frente a esto, el escándalo se desató. Y el matrimonio de 20 años del brasileño con la bailarina chilena se habría roto por completo, a tal punto que “Mariela está en un estado de shock... hay un quiebre efectivo. Tengo entendido que Fabricio habría llorado más que nunca, le arruina el cumpleaños número 47 de su amada esposa, quedando destruida la familia".

Modelo sacó la voz sobre su aventura con Fabricio

Por ello, en el programa, se contactaron con Agustina para obtener más información respecto a lo que estaba pasando.

Y ahí, la modelo entregó inéditos detalles de su encuentro con la gran figura del Axé y el registro que se filtró, que comprobaría su affaire.

“El video lo hice para dar como... la evidencia que él me estaba mintiendo, me dijo después que estaba casado y yo lo tomé como un menosprecio, por eso hice el video”, confesó.

Y agregó que “hubo varios coqueteos, me dijo que yo le gustaba y nos vimos solo esa noche. Yo no quería nada serio tampoco, quería disfrutar solamente”.

Entonces, Sergio Rojas, sin filtro alguno, le consultó “¿Fabricio sabía que eras trans? ¿Se llevó una sorpresa a la hora de encontrarse en la intimidad?”.

“Hubo un coqueteo y los dos sabíamos muy bien que yo era trans”, cerró la modelo sobre su aventura con Fabricio.