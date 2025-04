“Cómo no vamos a ser capaces de…”: El descargo de José Luis Sierra por la crisis de seguridad en el fútbol chileno

José Luis Sierra, DT de Unión Española, se pronunció sobre la crisis de seguridad que hay en el fútbol chileno, todo tras la muerte de dos hinchas de Colo Colo y la invasión de cancha en el partido entre el “Cacique” y Fortaleza por Copa Libertadores, el pasado jueves.

“Independiente de lo trágico y lo triste que pasó el otro día en el partido entre Colo Colo y Fortaleza, esto ya no es un problema de fútbol, nuestra sociedad está jugando muy al límite de ese tipo de situaciones”, partió señalando el “Coto” anoche, en rueda de prensa, luego del triunfo 3-0 de los “Hispanos” ante Ñublense.

“Esto no es una cosa puntual de ahora, es un tema que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo. Recuerden que en 2019 el Campeonato Nacional no se terminó, ese mismo año Chile era sede de la final de la Copa Libertadores, y no se jugó aquí, se tuvo que jugar en Lima, porque no fuimos capaces de garantizar la seguridad para esa final”, agregó el exfutbolista nacional.

En la misma línea, remarcó que “si no somos capaces, como país, de garantizar el orden público y la seguridad de la gente, no podremos organizar eventos masivos, sea un partido, un concierto, lo que sea. Estamos en deuda en temas de seguridad”.

“Hay que ponerse serios y tomar las medidas que corresponden… Cómo no vamos a ser capaces de garantizar el orden público. Yo creo que el 99,9% de la gente que va a los partidos de fútbol o a eventos masivos, quiere ir a pasarlo bien, no va a otra cosa", concluyó José Luis Sierra.