Actriz de clásicos como “La Fiera” y “Destinos Cruzados” revela por qué dejó de hacer teleseries: “No quería ser parte de eso”

Alejada de las teleseries desde 2007, Aline Kuppenheim explicó recientemente las razones personales que la llevaron a tomar esa decisión, pese a mantener una activa carrera en cine, teatro y series.

La reconocida actriz, conocida por su trabajo en producciones como La Fiera, Destinos Cruzados y Montecristo, compartió su visión sobre la industria en el pódcast Más de ti.

“En esa época, a mis 25 años, para mí fue una cosa que se me vino encima. No estaba en ningún caso preparada para eso”, reveló al recordar su participación como intérprete de canciones en la teleserie El Amor está de Moda, transmitida por Canal 13 en 1995.

A partir de ese momento, comenzó a experimentar una exposición pública con la que nunca se sintió del todo cómoda.

La razón tras su distanciamiento de la televisión chilena

La intérprete explicó que su alejamiento no fue por falta de oportunidades, sino por una decisión consciente relacionada con su bienestar.

“De hecho, esa es una de las razones por las que ya no estoy en televisión, como que no tengo el carácter para ese nivel de exposición y todo lo que vino después como todo este tema de la farándula. Siento que hay que tener demasiadas ganas como para poder transar eso, a cambio de estar en un lugar como en la televisión”, argumentó.

La actriz también reflexionó sobre la manera en que se desarrolla actualmente la industria televisiva. “Podemos hacer muy buenas teleseries o muy malas teleseries. No tiene que ver con eso”, explicó.

“Tiene que ver con el ambiente también, con cómo abordamos como sociedad chilena el paradigma de la televisión, con cómo la concebimos como un negocio no más”, añadió.

Luego, agregó: “Desde mi perspectiva, eso no debería ser así. Yo creo que la televisión tiene que asumir el rol social, cultural que debería tener. Con esto no me refiero a que la televisión debería ser solamente eso”.

“Pienso que tiene una responsabilidad muy grande en cómo se conforma, cómo se comporta la sociedad, con todo lo malo que tiene, sobre todo hoy”, complementó.

Finalmente, Aline enfatizó que su alejamiento también tuvo que ver con no querer ser parte de ciertos aspectos del medio, como la farándula. “Creo que tiene harta responsabilidad la televisión y creo que es una irresponsabilidad. Dicho esto y yo no quería ser parte de eso”, sostuvo.

“No sentía ganas de formar parte de ese negocio. Por eso decidí dar un pasito al lado y no tratar de ir contra los molinos de viento, porque no tenía ningún sentido”, concluyó.