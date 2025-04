Muere Elizabeth Ogaz, vecina de La Calera que se hizo conocida por su famosa frase “se hace la vístima”

El fallecimiento de Elizabeth Ogaz, conocida por el viral “se hace la vístima”, fue confirmado este 14 de abril por fuentes de Radio ADN.

La mujer, vecina de La Calera, tenía 60 años y se convirtió en figura reconocida tras una intervención televisiva en 2019 que la catapultó a la fama en redes sociales.

La frase que la hizo conocida ocurrió durante una entrevista en el matinal Bienvenidos, donde opinaba sobre el escándalo entre Sergio Jadue y su exesposa, María Inés Facuse.

A raíz de ese episodio, la emprendedora no solo se transformó en meme y referencia de cultura pop, sino que también comenzó a recibir invitaciones a eventos, como ocurrió durante las Fiestas Patrias cuando tuvo su propia fonda en la Hacienda El Melón, en la medialuna de Nogales, región de Valparaíso.

Sus difíciles días durante la pandemia

Años después de su viralización, en 2020 y en plena pandemia, Elizabeth conversó con La Cuarta y reveló la difícil situación económica y de salud que enfrentaba: “Soy diabética, hipertensa y tengo hipotiroidismo. No puedo salir a vender parches curita ni mis productos de goma de eva a la calle".

“Económicamente estoy mal. Fui a inscribirme en abril para una caja de mercadería y todavía la Municipalidad no me la viene a dejar. Tampoco me dan los bonos del Gobierno, porque tengo mucho puntaje en la ficha de protección social”, añadió.

Luego, agregó: “Vivo con mi esposo, que trabaja barriendo, y mi hija, que cuida un abuelito. Mi esposo estuvo tres meses sin trabajar, así que imagínese cómo estamos. Bienes Nacionales me dio una casa, pero no me alcanza para pagar los 110 mil mensuales”.

Además, en esa entrevista expuso que “más encima, tengo que comprar un remedio para la diabetes que me cuesta 50 lucas (...) Me cuido con los remedios que me dan en el consultorio, pero el de 50 lucas no lo pude comprar en mayo ni este mes“.

Sobre su popular apodo y reconocimiento público, la vecina de La Calera señaló: “A pesar de que ando con mascarilla, igual la gente me dice: ‘mira, ahí está la víctima’ cuando voy a al consultorio”.

Y añadió: “Ya no me molesta nada. Me da lo mismo. Hay que dar vuelta la página y seguir adelante. Ahora hay problemas más grandes”.

Consultada sobre su opinión respecto a María Inés Facuse, respondió sin rodeos: “No estoy ni ahí con esa señora. Tampoco estoy ni ahí con Jadue, a pesar de que hicieron una serie de él. Un caballero el otro día me dijo: ‘oiga, usted debió haber salido en la serie El Presidente’. Y yo solo me reí”.