Elizabeth Ogaz, la mujer del “vístima”, es el rostro de nueva publicidad de compañía de teléfono

Elizabeth Ogaz, conocida popularmente en nuestro país por ser la protagonista del viral “Vístima”, nuevamente se encuentra en la palestra. Esta vez, porque es el rostro del nuevo comercial de Wom.

En el registro comercial, la calerana tiene que decir su célebre frase, mientras analiza la situación de un joven que tiene problemas con una compañía rival.

Sobre esto conversó con Soy Quillota, donde contó que “me llamaron y tuve que viajar a Santiago, fue hace como dos semanas y solo me pidieron que dijera unas pocas palabras, y yo la verdad es que no me puse nerviosa para nada, ya que he tenido la experiencia otras veces de hablar frente a una cámara”.

Además, en entrevista con La Cuarta, la mujer contó que le ha ido muy bien como vendedora ambulante, ya que ofrece uno de los productos más pedidos en esta fecha: Espigas de la suerte.

“Me llegaron estas espigas de la suerte que las estoy ofreciendo a 500 pesos, sirven para espantar los malos espíritus; en poco rato he vendido hartas, traje como 30 y ya me quedan unas pocas”, explicó.

Respecto al Covid-19, Ogaz sostuvo que “no tengo miedo porque me cuido harto, ando con mi mascarilla. En verdad, cuidándome pienso que no me va a pasar nada, aunque estos días anda demasiada gente en las calles”.